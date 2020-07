Novità a Gallicano: cinque acquisti e tante conferme

Altri articoli in Sport

martedì, 28 luglio 2020, 17:26

Sabato 25 luglio e domenica 26 luglio, si è disputata la Coral Jacket, gara del circuito Cristian Events, che prevede la finale nazionale nel prestigioso Golf Club Miglianico

martedì, 28 luglio 2020, 13:20

Grande partecipazione ed elevato agonismo, questi gli elementi riscontrati a margine della ripartenza della stagione sportiva e del confronto riservato ai conduttori in possesso di licenza Aci Lucca. Tra i piloti, "testa a testa" tra Emanuele Danesi ed Enzo Oliani, protagonisti sulle strade della Coppa Città di Lucca.

martedì, 28 luglio 2020, 12:51

Precisa come un orologio svizzero Idea Pieroni che conquista il secondo posto assoluto con la misura di 1,82. La giovanissima saltatrice in alto è ancora lontana dall’1,90 di Minsk, ma in questo momento è importante stabilizzarsi su queste misure

lunedì, 27 luglio 2020, 15:27

Il team lucchese protagonista al Rally di Roma Capitale, appuntamento inaugurale del Tricolore 2020 valido anche per il Campionato Europeo Rally, grazie alle performance espresse nelle due gare in programma da Davide Nicelli, leader nella serie sulla Peugeot 208 R2B grazie ad una vittoria in Gara 1 e ad una...

domenica, 26 luglio 2020, 21:14

Il giovane lucchese, al suo debutto del Rally di RomaCapitale, prova di avvio del Campionato Italiano Rally, con al fianco Marco Pollicino sulla Peugeot 208 R2 della GF Racing, ha finito l'esperienza in terza posizione in gara 1 (sabato) ed in quarta in gara 2 (oggi), conquistando quindi i suoi...

domenica, 26 luglio 2020, 19:09

Il portacolori della scuderia Movisport centra la vittoria nel confronto riservato agli asfaltisti in entrambe le gare in programma sull'asfalto del Rally di Roma Capitale, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally