Sport



Presentato il nuovo direttivo del Castelnuovo: Dino Dini nuovo presidente

mercoledì, 15 luglio 2020, 15:10

di simone pierotti

Nella bella cornice del palco dell’ex pista di pattinaggio, tesserati e collaboratori dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana si sono ritrovati per svelare il nuovo organigramma societario. E’ stato Paolo Lenzi, presidente nelle ultime due stagioni, a presentare, con voce rotta dalla commozione, il suo “successorre”: si tratta di Dino Dini, già vice presidente e responsabile della scuola calcio in carica.

“Ringrazio tutti – ha esordito Lenzi – in particolare i tanti collaboratori e volontari presenti, il Castelnuovo è una grande famiglia e riveste un forte ruolo sociale per la comunità, non dimentichiamolo mai!”. Non è mancata la commozione anche nelle prime parole del nuovo presidente, Dino Dini: “Inizio la mia avventura in un periodo davvero particolare e difficile ma sentivo che questo era il momento giusto. Sono sereno perché sento la fiducia di un gruppo coeso e determinato, sono circondato da gente seria e competente, e che ha a cuore il Castelnuovo. Da presidente ci metterò tutto il mio impegno. Non nego che sono molto legato al nostro settore giovanile e alla scuola calcio, e continuerò ad esserlo, ma sottolineo con orgoglio che abbiamo una prima squadra completamente locale (a parte un solo giocatore), affidata ad un allenatore castelnuovese. E’ un motivo di orgoglio, e da presidente sono contento di vivere il primo derby contro il River Pieve. Sappiamo che giocheranno nel campo di Piazza al Serchio: è una scelta che condivido perché sostengo che gli impianti di Castelnuovo debbano essere per il Castelnuovo! Ringrazio tutti i collaboratori e dedico questo giorno alla mia famiglia e a mio padre che non è più tra noi da 16 anni”.

Sono state poi ufficializzate le cariche: oltre a Dino Dini presidente, la carica di vice presidente passa ad Alvaro Pieroni che ricoprirà anche il ruolo di responsabile scuola calcio, mentre Paolo Lenzi diventa responsabile del settore giovanile, mentre Franco Pedreschi è confermato direttore generale. Il consiglio si completa con Silvano Lombardi, Franco Becarelli, Andrea Baiocchi, Pietro Luti, Fabio Turri. Conferma anche nel ruolo di segretario generale per Simone Pierotti.

Il benvenuto al nuovo direttivo e al nuovo presidente è arrivato dall’amministrazione, presente con il sindaco Andrea Tagliasacchi e il consigliere delegato allo sport Carlo Biagioni. “Inevitabile non parlare di questo periodo – esordisce il primo cittadino – in questi mesi ho sentito forte il valore della comunità, ho sentito la forza, i principi di una terra. Siamo ripartiti e oggi ne è un esempio, se siamo qua insieme! Il calcio e lo sport sono una parte importante della nostra vita e l’U.S. Castelnuovo come le altre associazioni rivestono un ruolo sociale fondamentale”.

Messaggi positivi sono giunti anche dallo storico “Ciona” Franco Pedreschi, una vita al servizio della società, e dal direttore sportivo Simone Vanni che ha presentato le varie squadre allestite, dalla prima di Eccellenza a quelle del settore giovanile, rafforzate da diversi volti nuovi.