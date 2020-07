Sport



Primi due acquisti per il GhiviBorgo: ingaggiati la punta Andreotti e l’ex Reggina Cianci

lunedì, 6 luglio 2020, 19:33

di michele masotti

Due rinforzi tra gli over per un GhivizzanoBorgo che si appresta a disputare il sesto campionato consecutivo in Serie D con alla guida il riconfermato mister Rino Lavezzini. Dopo le conferme ufficializzate nei giorni scorsi, il direttore sportivo Luca Pacitto ha perfezionato gli ingaggi del difensore centrale Flavio Cianci, classe 1994 nella passata stagione in forza nella Cittanovese (compagine marchigiana militante in quarta serie), e del centravanti Luca Andreotti, re dei bomber del girone A di Eccellenza per effetto dei suoi 17 centri realizzati con la maglia del San Miniato Basso.

I “colchoneros” della Media Valle, inoltre, hanno già raggiunto l’accordo per il rinnovo con diversi protagonisti della passata stagione come il portiere Edoardo Pagnini, il mediano classe 1995 Bartolini, il fantasista Edoardo Nottoli, terza stagione in biancorosso per lui, l’attaccante partenopeo Felleca che tanto bene aveva appena arrivato prima della conclusione anticipata del torneo e la seconda punta, classe 2002, Berrè proveniente dagli juniores nazionali. Contatti inoltrati per aver per un’altra stagione il difensore umbro Matteo Subbicini. Con la guardia della porta affidata a Pagnini, un “vecchio” essendo nato nel 1997, Lavezzini dovrà schierare le quattro quote, che nella D 2020-2021 saranno un classe 1999, un 2000, un 2001 e un 2002, in ruoli di movimento.

Prima punta dal fisico possente, Andreotti approda in D dopo le tante annate, accompagnate da un considerevole bottino di reti, in Eccellenza con le maglie di Larcianese, Montecatini, Real Forte Querceta, San Miniato Basso e San Marco Avenza. Per il classe 1996 si tratta di un ritorno nel massimo campionato dilettantistico a livello nazionale dopo le 10 presenze e 1 gol collezionate ai tempi del Ponsacco.

Porta un notevole bagaglio di esperienza Flavio Cianci; per il difensore garantisce un ghivizzanese doc come Giovanni Di Lorenzo, suo compagno di squadra ai tempi della Primavera della Reggina. Alto 1,94, Cianci, che conta anche una stagione tra i professionisti in quel di Pontedera, conosce molto bene la categoria avendola disputata con le maglie di Hinterreggio, Vigor Lamezia, Notaresco e nelle ultime tre annate con la Cittanovese, squadra dalla quale due stagioni orsono il GhiviBorgo prelevò un certo Raffaele Ortolini che fece benissimo.