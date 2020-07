Pronti per la virtual Isola Santa - Careggine

Altri articoli in Sport

venerdì, 17 luglio 2020, 14:08

Grande novità in casa Vagli, fresco di promozione storica in prima categoria, che dopo l'assemblea tenutasi ieri sera ha annunciato in queste ore il nuovo presidente che sarà Monica Boggi

venerdì, 17 luglio 2020, 08:36

Finalmente la stagione rallystica inizia a riprendere dopo la lunga parentesi dovuta alla pandemia che ha colpito tutta le attività sportive e non e la Squadra Corse Città di Pisa avrà numerosi conduttori presenti al Rally Coppa Città di Lucca in programma sabato 18 luglio

giovedì, 16 luglio 2020, 20:36

Grandi prestazioni a Campi Bisenzio per le atlete del Gruppo Marciatori Barga impegnate nella gara del lancio del disco: Viola Pieroni chiude la gara con 37.57 metri, con una leggera disapprovazione causata da tre lanci nulli un finale, mentre Veronica Biagioni è giunta quinta con 25.54

mercoledì, 15 luglio 2020, 15:17

La grande attesa per una delle gare-simbolo italiane sta per terminare: sarà il terzo evento in Italia dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e si presenta sulla scena con un plateau di iscritti e di vetture di alto livello

mercoledì, 15 luglio 2020, 15:10

Nella bella cornice del palco dell’ex pista di pattinaggio, tesserati e collaboratori dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana si sono ritrovati per svelare il nuovo organigramma societario. E’ stato Paolo Lenzi, presidente nelle ultime due stagioni, a presentare, con voce rotta dalla commozione, il suo “successorre”

mercoledì, 15 luglio 2020, 14:23

Grande fermento in casa GhivizzanoBorgo in vista di quella che sarà la sesta stagione consecutiva in Serie D, la cui partenza è stata ufficialmente fissata per il 27 settembre anticipata dall’antipasto, una settimana prima, rappresentato dal turno preliminare di Coppa Italia