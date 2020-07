Sport



Quattro colpi per il New Team, tante conferme a Pontecosi: primi movimenti in seconda categoria

venerdì, 3 luglio 2020, 14:13

di lorenzo fiori

Iniziano ad arrivare i primi movimenti di calciomercato anche in seconda categoria dove il New Team, dopo la vittoria del campionato di terza categoria, si sta preparando al meglio per affrontare questa nuova, e storica, esperienza sempre capitanati dal direttore sportivo Alessandro Donati e dal mister Antonio Landucci.



Ad oggi gli acquisti sono quattro: il centrocampista Diego Maiorano (nella foto) dal Gallicano, il difensore Simone Piagentini nell'ultima stagione ai Diavoli Neri Gorfigliano, il difensore Nicola Magazzini proveniente dal Piazza al Serchio ed infine Lorenzo Pedri esterno ex Diavoli Neri. La maggior parte della rosa ha deciso di vestire ancora tali colori tranne gli attaccanti Edoardo Bravi e Severiano Salotti diretti in terza categoria all'Atletico Castiglione. L'ambiente è anche in attesa del rientro dall'infortunio di Kevin Wurach, da valutare nel 2021, a cui la società augura una pronta guarigione.



Sempre nella medesima categoria anche il Pontecosi, la realtà a costo zero, sta iniziando a prepararsi per il suo sesto campionato consecutivo in tale categoria. Per ora nessun acquisto ufficiale ma molte le conferme già ricevute. Gli unici addii sono quelli di Lorenzo Castelli e Federico Bacci che andranno entrambi al Vagli. Dopo l'ottimo finale di stagione confermatissimo mister Riccardo Mugnaini.



Anche a Corsagna confermato l'allenatore John Vertemati ed annunciato già il primo acquisto: si tratta di Luca Barsanti dal Pieve Fosciana. A Borgo a Mozzano, invece, cambio in panchina dove si sederà Francesco Piercecchi al posto di Giusva Giusti. Anche qui già una novità in entrata nel reparto giocatori: si tratta dell'esperto centrocampista Paolo Serra.