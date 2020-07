Sport



Riparte la pista, ottimo Turroni e oro per Scialabba

venerdì, 10 luglio 2020, 13:15

Riprende l'attività in pista, nel pieno rispetto delle norme sanitarie di prevenzione al COVID19, e il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha risposto presente. Alessandro Turroni e Giorgio Scialabba, impegnati rispettivamente sui 1500 metri a Bellinzona e sui 3000 metri a Ferrara, hanno ben figurato con l'ultimo addirittura vincitore del meeting estense.



A Bellinzona Turroni ha fermato il cronometro a 4'00''62, tempo che gli è valso il quattordicesimo posto assoluto in una gara di livello internazionale, con quattro atleti sotto i 3'50'' e ben tre sotto i 3'45''.



A Ferrara, al meeting "Ricomincio da tre", incontro di atletica aperto a un numero limitato di pubblico e senza pubblico, con batterie di soli tre concorrenti per volta, Scialabba ha conquistato la vittoria con il tempo di 8'59''.