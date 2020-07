Sport



River Pieve, altri sette acquisti per il debutto in Eccellenza

mercoledì, 8 luglio 2020, 15:22

di michele masotti

Sta prendendo sempre più forma il River Pieve versione 2020-2021, atteso alla prima stagione della sua giovane ma già vincente storia in Eccellenza. Dopo aver perfezionato l’arrivo di Odoardo Giusti dai “cugini” del Pieve Fosciana, il direttore sportivo Antonio Nelli ha piazzato altri sette colpi, quattro dei quali utili per il settore quote che si abbinano a tre elementi che ben conoscono la categoria. Alla conferme già annunciate di Fontana, Filippi, Cecchini e Morelli, si è aggiunta quella di Mohamed Byaze, metronomo classe 1997 uno dei protagonisti dei due campionati vinti di fila.

Dagli Juniores regionali dell’Atletico Lucca sono arrivati il portiere classe 2001 Matteo Discini, il difensore classe 2002 Alessio Burgalassi che sperano di replicare quanto di buono fatto dal loro ex compagno di squadra Morelli. Radio mercato dà imminente l’arrivo, sempre dal club rossonero, di Michelini, altro difensore classe 2002, così come quello dell’esterno, sempre classe 2002, degli Juniores Nazionali del Real Forte Querceta Giuliani. A rinforzare il pacchetto arretrato, profondamente rinnovato dopo le partenze di Angeli, Monopoli, Turri e Benassi, ecco dal Lammari il classe 2000 Andrea Petretti, elemento molto forte nel gioco aereo. Il rinnovo di Decanini appare lontano, così il River Pieve si è tutelato ingaggiando il classe 2001 Filippo Tonarelli. Prodotto del settore giovanile della Lucchese, Tonarelli nello scorso campionato ha difeso i pali del Montecatini. Come accaduto in Promozione, dunque, Micchi punterà su un una quota, tre dovranno essere schierate sempre (2000, 2001 e 2002), per difendere la propria porta.

Esperienza e forza fisica sono le armi principali di Simone Riccomini, classe 1995, reduce da una stagione positiva nel Tau Calcio. L’ex Vorno e San Miniato dovrebbe trovare posto nella difesa assieme ad Endri Leschi, altro pesante colpo di mercato griffato dal tandem Nelli-Pioli. Classe 1999 e reduce da un’esperienza in Portogallo con il Lusitano, Leshi torna in Garfagnana dopo la positiva stagione spesa due anni fa con il Castelnuovo allora allenato da Riccardo Contadini: velocità e grande senso dell’anticipo sono i punti di forza di un giocatore sul quale tanti club, anche di D, avevano messo gli occhi addosso. Come centravanti per il dopo Petracci la scelta è ricaduta su Antonio Ceceri, prima punta moderna capace di abbinare un’ottima tecnica ad un fisico possente. Per l’attaccante classe 1998 sono state 10 le reti segnate in Promozione con la maglia del Ponte Buggianese.

“Per il momento siamo contenti di quanto abbiamo fatto in sede di mercato, tenendo presente che siamo una matricola e che abbiamo cambiato tanti elementi rispetto alla passata stagione.” – ha affermato il direttore sportivo Antonio Nelli- “Con Benassi, Monopol, Mattei e Petracci ci siamo lasciati bene: sono ragazzi che hanno dato tanto per la nostra causa. Stiamo allestendo una formazione che abbia una media d’età sui 22 anni, affidata ad uno dei migliori allenatori della categoria come Edoardo Micchi.”

I fronti aperti sul mercato in entrata restano due. “Stiamo lavorando per confermare Riccardo Fanani, classe 2001, che nella seconda parte di stagione è arrivato dal Castelnuovo. Il ragazzo si è integrato nella rosa, fornendo un contributo importante; mi auguro di trovare una soluzione con il team gialloblù.” – è l’auspicio di Nelli- “Stiamo trattando anche con il Seravezza per il difensore Antonello Ramacciotti, un classe 1997 nella scorsa stagione al Corsanico ma che vanta già diverse tornei da titolare sia in Eccellenza che in D. Per me è un piacere far parte di questa società gestita da un gruppo di amici ambiziosi dove le decisione vengono prese in maniera condivisa.”

Interpellato sul format di un campionato decisamente atipico, come note ci saranno tre gironi da 12, Nelli ritiene che sarà un torneo anomalo e di alto livello con formazioni del calibro di Massese, Camaiore, Perignano, Pontremolese e Tau Calcio, solo per citarne alcune, dove chi sbaglierà un paio di partite di fila potrebbe ritrovarsi invischiato nella lotta per non retrocedere.