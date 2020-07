Sport



Sebastiano Galloni, un giovane ariete al servizio del Castelnuovo

giovedì, 9 luglio 2020, 14:13

di simone pierotti

In una rosa completamente garfagnina, Sebastiano Galloni, promettente attaccante di Carrara, è l’unico “forestiero” ma risponde in pieno all’identikit su cui la società continua a puntare: giovane ed affamato. E’ così che si presenta la nuova punta del Castelnuovo, fisico da corazziere ma anche doti tecniche importanti.

Il curriculum di Galloni parla da sé: cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Carrarese, è stato protagonista con gli Allievi Nazionali spezzini, giungendo all’8° posto a livello nazionale; a 17 anni il passaggio al Seravezza dove per due stagioni è stato nella rosa della squadra allenata da mister Vangioni, disputando circa 20 presenze e realizzando un gol (contro la Pianese) in Serie D. Protagonista anche con la squadra Juniores Nazionali, con cui ha realizzato 19 reti in 18 partite, vincendo il titolo di capocannoniere. Lo scorso anno si è diviso tra Pontremolese e Viareggio, un finale di stagione in condizioni non facili ma in cui si è fatto una bella esperienza con i “grandi”.

Tra le curiosità, Galloni è stato anche un punto di forza della Rappresentativa Nazionale di Serie D e con la selezione regionale Toscana – Liguria ha conquistato il titolo di campione d’Italia con la soddisfazione della rete decisiva in finale.

Insomma, un pedigree importante da mettere a disposizione di un gruppo rodato e in gran parte giovane e giovanissimo, come del resto lo stesso attaccante carrarese è.

“Conosco Castelnuovo – le sue prime parole – e me ne hanno parlato, molto bene, i miei due ex allenatore Vangioni e Bechelli, e conosco Pili e Galletti, con cui ho giocato a Seravezza. Il d.s. Vanni e il mister Biggeri mi hanno convinto, mi stavano dietro da alcune settimane e sono rimasto favorevolmente impressionato, mi hanno fatto sentire al centro di un progetto in cui credo”.