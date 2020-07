Tripletta alla virtual Castiglione - San Pellegrino, Turroni miglior tempo assoluto

Altri articoli in Sport

lunedì, 13 luglio 2020, 19:11

Con domenica 12 luglio si è conclusa la Castiglione - San Pellegrino in versione Covid19. Non essendo possibile per questo 2020 una partenza con assembramento di atleti, l'organizzazione ha concesso un mese di tempo a ogni atleta, precisamente dal 12 giugno al 12 luglio per salire fino all'Alpe di S.

lunedì, 13 luglio 2020, 14:56

In casa River Pieve le novità per lo storico debutto in Eccellenza non sono limitate esclusivamente all’aspetto tecnico. Grazie al raggiungimento di un accordo con l’Asd Piazza al Serchio e la locale amministrazione comunale, i “millionarios” della Garfagnana disputeranno i match interni della prossima stagione allo stadio “Nobili”

domenica, 12 luglio 2020, 22:18

Grande novità nelle frazioni di Casciana e Cascianella, che raccolgono un totale di circa 160 anime, dove la squadra paesana ha deciso di iscriversi ufficialmente al prossimo campionato di terza categoria

domenica, 12 luglio 2020, 15:00

Il portacolori della scuderia Movisport atteso ad una gara volta alla preparazione del Rally di Roma Capitale, primo appuntamento del Campionato Italiano Rally in scena nel fine settimana successivo

sabato, 11 luglio 2020, 21:31

Ottimo rientro in campo per l'atletica barghigiana della Virtus Lucca, con una pioggia di personali nello stadio Ridolfi di Firenze per più della metà degli atleti

venerdì, 10 luglio 2020, 13:15

Riprende l'attività in pista, nel pieno rispetto delle norme sanitarie di prevenzione al COVID19, e il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha risposto presente. Alessandro Turroni e Giorgio Scialabba, impegnati rispettivamente sui 1500 metri a Bellinzona e sui 3000 metri a Ferrara, hanno ben figurato con l'ultimo addirittura vincitore...