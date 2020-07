Vagli, è Monica Boggi il nuovo presidente

Altri articoli in Sport

venerdì, 17 luglio 2020, 15:38

L'edizione 2020, la diciassettesima della sua storia, sarà particolare in quanto, nel periodo di emergenza sanitaria per il COVID19, l'organizzazione prevede la rilevazione della propria attività da sabato 8 agosto a domenica 30 agosto, con l'invio della traccia GPS per la classifica generale

venerdì, 17 luglio 2020, 08:36

Finalmente la stagione rallystica inizia a riprendere dopo la lunga parentesi dovuta alla pandemia che ha colpito tutta le attività sportive e non e la Squadra Corse Città di Pisa avrà numerosi conduttori presenti al Rally Coppa Città di Lucca in programma sabato 18 luglio

giovedì, 16 luglio 2020, 20:36

Grandi prestazioni a Campi Bisenzio per le atlete del Gruppo Marciatori Barga impegnate nella gara del lancio del disco: Viola Pieroni chiude la gara con 37.57 metri, con una leggera disapprovazione causata da tre lanci nulli un finale, mentre Veronica Biagioni è giunta quinta con 25.54

mercoledì, 15 luglio 2020, 15:17

La grande attesa per una delle gare-simbolo italiane sta per terminare: sarà il terzo evento in Italia dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e si presenta sulla scena con un plateau di iscritti e di vetture di alto livello

mercoledì, 15 luglio 2020, 15:10

Nella bella cornice del palco dell’ex pista di pattinaggio, tesserati e collaboratori dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana si sono ritrovati per svelare il nuovo organigramma societario. E’ stato Paolo Lenzi, presidente nelle ultime due stagioni, a presentare, con voce rotta dalla commozione, il suo “successorre”

mercoledì, 15 luglio 2020, 14:23

Grande fermento in casa GhivizzanoBorgo in vista di quella che sarà la sesta stagione consecutiva in Serie D, la cui partenza è stata ufficialmente fissata per il 27 settembre anticipata dall’antipasto, una settimana prima, rappresentato dal turno preliminare di Coppa Italia