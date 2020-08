"Ciocco" sfortunato per Rudy Michelini: settimo assoluto, ma ancora leader nel "Tricolore Asfalto"

Altri articoli in Sport

domenica, 23 agosto 2020, 11:13

Esaltante successo di Pavel Group alla prima gara stagionale dopo la ripresa agonistica post-emergenza sanitaria, ieri, al 43° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, seconda prova del Campionato Italiano ma anche seconda prova della Coppa rally di VI zona

sabato, 22 agosto 2020, 19:31

Il varesino Andrea Crugnola, con Pietro Ometto alle note, a bordo della Citroen C3 R5 FPF gommata Pirelli si è aggiudicato il 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, terzo appuntamento, dopo la doppia gara al rally di Roma Capitale, del Campionato Italiano Rally

venerdì, 21 agosto 2020, 19:20

Ripartono il rally al Il Ciocco. Dopo la lunga pausa del lock down e la tante difficoltà, superate con un grande sforzo di Istituzioni sportive e organizzatori per far ripartire il motorsport in Italia, tornano a rombare i motori in Media Valle e Garfagnana, una della zone a più alta...

venerdì, 21 agosto 2020, 10:16

Comunità di Valle di Ottavo in festa per l’approdo in Serie A di un suo illustre concittadino come Paolo Bartolomei, uno dei punti di forza dello Spezia giunto ad una storica promozione

giovedì, 20 agosto 2020, 19:28

Il garfagnino Paolo Andreucci, e la navigatrice Anna Andreussi, dopo l'assenza nell'appuntamento di apertura del Campionato Italiano Rally, saranno al via del secondo appuntamento stagionale in Toscana, a bordo della nuova Peugeot 208 Rally 4 preparata da FPF Sport

giovedì, 20 agosto 2020, 10:49

Titolo assoluto per Idea Pieroni nel salto in alto, a cui basta un “semplice” 1,72 per vincere gara e campionato. Le promesse Virtus regalano anche due medaglie