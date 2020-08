Colpo di scena al San Marino Rally: Andreucci escluso per irregolarità tecniche

Altri articoli in Sport

domenica, 30 agosto 2020, 08:52

Paolo Andreucci: “Con la misurazione, la flangia è risultata regolare, ma non si è riusciti a spegnere la vettura. Abbiamo già versato la cauzione per l’appello, che presenteremo lunedì”

domenica, 30 agosto 2020, 08:32

Come un semplice e normalissimo turista, insieme ad un gruppo di familiari ed amici, si è presentato questa sera al ristorante “Da Lorietta” di Cerretoli, tipica e storica trattoria nei pressi di Castelnuovo di Garfagnana

sabato, 29 agosto 2020, 08:07

Sono giorni di fervidi preparativi in casa Castelnuovo che, dopo avere allestito le varie squadre, dalla prima squadra di Eccellenza fino al C.A.S. 2015, sta ultimando i dettagli per permettere a tutti di ripartire in sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli imposti dal covid—19

venerdì, 28 agosto 2020, 19:42

Presenti tutti i principali protagonisti delle serie su Terra a partire dal leader Paolo Andreucci che dopo aver vinto il primo appuntamento stagionale il Rally della Val Tiberina all'esordio con la Citroen C3 ed aver disputato la scorsa settimana il Rally de Il Ciocco ed aver portato all'esordio la 208 Rally 4, si ripresenta con di nuovo con la...

giovedì, 27 agosto 2020, 12:07

Sabato 22 e domenica 23 agosto la Corsa in Montagna è ripartita da Susa (TO) con il Challenge Stellina Race, grande classica della corsa in montagna di caratura internazionale: due giornate tricolori del campionato italiano di corsa in montagna in prova unica, solo salita, prima volta nella storia della specialità,...

martedì, 25 agosto 2020, 10:29

Non si ferma un attimo Paolo Andreucci, che dopo la vittoria tra le due ruote motrici del weekend appena trascorso al Rally il Ciocco e Valle del Serchio in coppia con Anna Andreussi con la Peugeot 208 Rally 4, torna in gara anche questa settimana a bordo della vettura del double chevron