Sport



Conclusa ufficialmente la stagione del Volley Barga

martedì, 11 agosto 2020, 17:20

Con la seduta di allenamento di venerdi scorso si è chiusa ufficialmente la stagione agonistica 2019-2020 del Volley Barga. La società barghigiana, appena reso "fattibile" dal protocollo FIPAV, aveva permesso alle proprie atlete di ritrovarsi e riprendere l'attività dopo la forzata sospensione dovuta alla pandemia Covid-19.



Dal 29 giugno scorso i coach Elisa Nobili, Martina Dini, Selena Zanella, Benedetta Fazzi, Sara Sartini e Mirko Rossi si sono alternati sul funzionale "Campo Rosso" di Fornaci di Barga, dirigendo gli allenamenti composti da una parte di preparazione atletica (curata dal preparatore Lorenzo Monticelli) e da una parte mirata al consolidamento delle tecniche individuali di gioco. Le sedute sono state sempre molto frequentate ed hanno visto le atlete delle varie categorie impegnarsi e divertirsi con gioia e passione. Nel frattempo la società si è adoperata per fare in modo che tutto sia pronto alla ripartenza dell'attivita' della stagione 2020-2021 prevista per la fine del mese di agosto. Sono in corso contatti con le autorità comunali che si sono dimostrate attente e sensibili alle esigenze non solo del Volley Barga, ma di tutte le associazioni sportive della zona.



La speranza ora è che, dopo un primo incontro svoltosi alla presenza del sindaco Caterina Campani e degli assessori Cella e Tonini, per condividere le esigenze delle singole società, possa seguire un piano di azione che permetta di poter accedere in sicurezza nella palestra di Fornaci di Barga e iniziare a preparare al meglio la stagione 2020-2021.