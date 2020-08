Sport



Dal Valle di Ottavo alla Serie A: la favola di Paolo Bartolomei

venerdì, 21 agosto 2020, 10:16

di michele masotti

Comunità di Valle di Ottavo in festa per l’approdo in Serie A di un suo illustre concittadino come Paolo Bartolomei, uno dei punti di forza dello Spezia giunto ad una storica promozione. Davvero bella la storia di questo centrocampista classe 1989, sicuramente uno dei più forti di tutta la cadetteria, salito nel gotha del calcio italiano salendo un gradino dopo l’altro, a partire dall’Eccellenza disputata con il Castelnuovo nella stagione 2008-2009. Un’annata calcistica indimenticabile per la famiglia Bartolomei: il fratello minore Diego, promettente laterale destro della Lucchese, è stato infatti uno dei protagonisti della bella cavalcata che ha riportato la Pantera tra i professionisti dopo solo una stagione di Serie D.

Per Paolo Bartolomei si prospetta un derby made in Valle di Ottavo con Giovanni Di Lorenzo: anche il terzino del Napoli ha mosso i suoi primi passi calcistici nel florido vivaio bianconero. Dopo le due stagioni con la maglia del Castelnuovo, il centrocampista ha difeso per altrettante annate i colori di Massese (D), Pontedera (C), per un anno quella della Reggiana (C) approdando in seguito, per altri due campionati, nel Cittadella dove ha confermato anche in Serie B sia le sue doti fisiche che tecniche, come dimostrato gli assist sfornati, specialmente sui calci piazzati, che i gol realizzati con splendide conclusioni da fuori area. Dal club patavino ecco il passaggio allo Spezia dove in queste due stagioni è sempre stato il perno della mediana degli aquilotti.

Al termine della finale play-off di ritorno sono stati davvero tanti gli addetti ai lavori, ex compagni di squadra e allenatori che si sono complimentati con Bartolomei, legatissimo alla sua Valle di Ottavo. Da Fabrizio Giovannini, stimato dirigente sportivo, ai diversi ex Berretti del Castelnuovo per arrivare a Fabrizio Tazzioli, suo allenatore ai tempi di Massa.

“Dai campi dell'eccellenza toscana alla serie A in 8 anni...hai fatto tanta gavetta...eri un gioiello grezzo quando ci siamo incontrati ...quanti viaggi insieme in macchina per andare all'allenamento a Massa ...dovevi prendere coscienza delle tue qualità e possibilità hai sempre ascoltato i consigli ti sei sempre allenato con umiltà al servizio della squadra.. sei cresciuto anno dopo anno... credo di poter dire che nessuno mai più di te ha meritato questo traguardo e tra un mese giocherai nei grandi stadi del calcio di serie A!!!..Niente ti è stato regalato...il sogno te lo sei guadagnato passo dopo passo con sacrificio umiltà determinazione credendo in te stesso...caro Barto...sei un'esempio da seguire per tutti i giovani che amano il calcio...e inseguono un sogno...si...tu sei il vero acchiappasogni!!!! Complimenti Paolino stasera mi hai reso orgoglioso e felice” – questo il pensiero espresso tramite social dallo stesso Fabrizio Tazzioli.