GhiviBorgo, dalla Sangiovannese arriva il centrocampista Muscas

giovedì, 6 agosto 2020, 08:28

di michele masotti

A undici giorni dal via delle preparazione, la sede sarà ovviamente il “Delle Terme” di Bagni di Lucca, il GhivizzanoBorgo rafforza la propria mediana con l’innesto di un giocatore che conosce come le sue tasche la Serie D. Il direttore sportivo Luca Pacitto, assieme al team manager Rodolfo Maracci, ha strappato alla concorrenza, rappresentata da molti club della quarta serie, il classe 1997 Alberto Muscas. L’ex Sangiovanese, team nel quale ha militato nelle ultime due stagione, arricchisce un reparto che comprenderà i riconfermati Bartolini, Viti e gli altri volti nuovi Polacchi e Andrea Brunozzi. Quest’ultimo è un classe 2001 che arriva dalla Primavera della Virtus Entella mentre il primo giunge dalla Beretti del Siena.

Proprio lo storico team bianconero potrebbe essere inserito nel girone del GhiviBorgo. Il Siena, infatti, proprio oggi non ha presentato la domanda per l’iscrizione alla Serie C, andando così incontro al secondo fallimento negli ultimi sei anni. Il sindaco Valentini, stando quanto riferiscono i beninformati, sarebbe già al lavoro per formare una nuova società che possa ripartire dalla Serie D, come avvenuto dodici mesi alla Lucchese. Sarebbe senza dubbio un altro confronto dal sapore storico per i “colchoneros” della Media Valle.

Nei giorni scorsi, inoltre, il ds Pacitto aveva ingaggiato l’under Federico Balloni, difensore classe 2001 prodotto del settore giovanile del Pontedera. Dopo un breve colloquio con mister Lavezzini, Muscas si è sottoposto alle classiche foto di rito con la nuova maglia. Sebbene abbia soltanto ventitre anni, il centrocampista ha già incamerato 137 presenze condite da quattro in Serie D. Oltre alle due stagioni con la Sangiovannese, Muscas ha vestito per tre stagioni la maglia dello Scandicci per poi disputare un’annata in Emilia Romagna difendendo i colori del Lentigione.