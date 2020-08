Gp Apuane, tripletta degli argento alla Isola Santa-Careggine

Altri articoli in Sport

lunedì, 31 agosto 2020, 10:42

Tanta delusione per Idea Pieroni, penalizzata da una pedana dell’alto in cui non si sentiva a proprio agio. L’1,75 e l’ottavo posto assoluto sono lontani dall’1,82 ampiamente alla portata che le sarebbe valso una medaglia d’argento

domenica, 30 agosto 2020, 08:52

Paolo Andreucci: “Con la misurazione, la flangia è risultata regolare, ma non si è riusciti a spegnere la vettura. Abbiamo già versato la cauzione per l’appello, che presenteremo lunedì”

domenica, 30 agosto 2020, 08:42

Questa decisione ha, di fatto, modificato le classifiche del Campionato, che prima dell’esclusione di Andreucci vedeva il pilota garfagnino terzo in classifica al San Marino Rally e primo in Campionato Italiano Rally Terra

domenica, 30 agosto 2020, 08:32

Come un semplice e normalissimo turista, insieme ad un gruppo di familiari ed amici, si è presentato questa sera al ristorante “Da Lorietta” di Cerretoli, tipica e storica trattoria nei pressi di Castelnuovo di Garfagnana

sabato, 29 agosto 2020, 08:07

Sono giorni di fervidi preparativi in casa Castelnuovo che, dopo avere allestito le varie squadre, dalla prima squadra di Eccellenza fino al C.A.S. 2015, sta ultimando i dettagli per permettere a tutti di ripartire in sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli imposti dal covid—19

venerdì, 28 agosto 2020, 19:42

Presenti tutti i principali protagonisti delle serie su Terra a partire dal leader Paolo Andreucci che dopo aver vinto il primo appuntamento stagionale il Rally della Val Tiberina all'esordio con la Citroen C3 ed aver disputato la scorsa settimana il Rally de Il Ciocco ed aver portato all'esordio la 208 Rally 4, si ripresenta con di nuovo con la...