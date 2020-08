Sport



Gp Apuane verso gli assoluti di Treviso

lunedì, 24 agosto 2020, 09:56

Grande appuntamento quello dei Campionati Italiani Assoluti su pista in quel di Vittorio Veneto (Treviso). Tre degli atleti più forti del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde cioè Alessio Terrasi, Vincenzo Agnello e Omar Bouamer, grazie alle loro prestazioni sui dieci km metri su strada, hanno diritto di partecipazione, mentre Luca Tocco e Paolo Turroni cercheranno di ottenere il pass per la rassegna tricolore sabato 12 settembre a Monza sulla medesima distanza, con l'obiettivo di correre la prova sotto i 31'. E' stato un altro ottimo weekend dal punto di vista di gare e di risultati, sia in pista che in strada, per i ragazzi del presidente Graziano Poli. A Donnas, in Valle d'Aosta, ottimi sui 1500 metri Omar Bouamer con il tempo di 3'57''69 e Carlo Pogliani con 4'00'13, quest'ultimo al terzo personale da quando veste i colori di Castelnuovo; a Sassari e a Palermo, sui 3000 metri, Mattia Scalas e Ivan Antibo hanno completato le proprie prove con il tempo di 9'11'' e 8'51'' (personale per lo Junior campione toscano a squadre di corsa campestre); al Trail del Monte Amiata, belle prove per i veterani Alberto Cappello e Ludmillo Dal Lago e ottimo esordio per Matteo Dal Lago.