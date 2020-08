Sport



Gs Orecchiella, una giornata di sport nel segno dell’amicizia

martedì, 18 agosto 2020, 13:37

A conclusione delle attività sportive della stagione 2019/2020, purtroppo anzitempo sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, si è svola a Sassi, nel comune di Molazzana, una giornata di sport nel segno dell’amicizia.

Nel pieno rispetto delle norme sanitarie e coordinati dagli istruttori tecnici del GS Orecchiella Garfagnana, sabato 9 agosto i giovani del gruppo, suddivisi nelle varie categorie, da Esordienti a Ragazzi, si sono cimentati nelle prove a cronometro sui 50 metri piani, nella corsa ad ostacoli , nel lancio del vortex e nella corsa campestre , sulle distanze di 250 metri per i più piccoli e di 750 metri per i più grandi.

Tutto rigorosamente senza classifica, ma con tanto impegno e divertimento, avendo privilegiato l’aspetto ludico-motorio.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto pluriennale portato avanti dal GS Orecchiella Garfagnana e sostenuto dalle Istituzioni e dalle categorie del territorio, denominato “Ragazzi …in Gamba!” che, nelle sue molteplici articolazioni si pone quali obiettivi la formazione e la promozione della cultura sportiva, la promozione del territorio, socializzazione, coesione, integrazione attraverso lo sport, con particolare riguardo alle situazione di svantaggio, consci che lo sport contribuisce in modo significativo allo sviluppo di una società integrata.

Il gruppo Sportivo Orecchiella Garfagnana con Adolfo, Silvio , Luigi , Davide e Rachele, in sinergia con i genitori e con il fondamentale aiuto e contributo logistico dell’ associazione Sassi-Eglio sono riusciti nel proposito di organizzare una giornata di sport giovanile in sicurezza, nel pittoresco borgo garfagnino di Sassi.

A tutti i partecipanti una medaglia ricordo sia per la giornata che per il corso di atletica 2019-2020 svoltosi a Castelnuovo Garfagnana, come detto in un periodo reso difficile dall’emergenza Covid.

A settembre, se vi saranno le condizioni, riprenderanno le attività sportive; come di consueto il gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana sarà a disposizione di tutti i giovani che vorranno praticare l’ atletica leggera.