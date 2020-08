Sport



Lucchese, iniziato il ritiro di Castelnuovo: rossoneri subito in campo

lunedì, 31 agosto 2020, 19:23

di michele masotti

Il raduno della Lucchese in quel di Castelnuovo, in programma fino a domenica 19 settembre, rinsalda il legame esistente tra il club calcistico più importante di tutta la provincia ed una splendida location come la Garfagnana, adeguatamente rappresentata dal proprio comune capoluogo. Accolti dagli stati maggiori dell’Usd Castelnuovo, con il neo presidente Dino Dini in testa, dal sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, lucchese d’adozione a tutti gli effetti e dal titolare dell’hotel “La Lanterna” Federico Turri, la truppa di mister Monaco ha disputato nel pomeriggio, in contemporanea alla conferenza stampa del direttore generale Mario Santoro, il suo primo allenamento allo stadio “Nardini”.

Diversi i punti trattati da Santoro: oltre ad aver annunciato tre amichevoli di lusso, rispettivamente da disputare in casa di Fiorentina, Empoli e Spal, il direttore generale ha annunciato come la società stia lavorando incessantemente per giocare un test a porte aperte, capienza massima di 1000 persone con adeguati distanziamenti, proprio contro la formazione garfagnina allenata da Michele Biggeri. Vanno segnalati, inoltre, passi avanti sul fronte stadio: venerdì 4 settembre i vertici del club rossonero esporranno il progetto del restyling del Porta Elisa all’attenzione dell’amministrazione comunale.

Visibilmente soddisfatto, come detto in apertura, il primo cittadino Andrea Tagliasacchi. “La mia non è una felicità di facciata poiché, e credo che la mia storia stia a testimoniarlo, sono molto legato ai colori rossoneri.” – ha affermato il sindaco di Castelnuovo di Garfagnana- “è come se oggi fossi quello più a casa di tutti. Mi auguro che questo ritiro possa legare maggiormente il club rossonero alla Castelnuovo. Questo, inoltre, è un modo ulteriore per valorizzare ancora di più la nostra terra che, nonostante un’estate atipica, ha risposto decisamente bene.”

Insediatosi da poco al timone della gloriosa società gialloblù, Dino Dini evidenzia come questo 31 agosto 2020 sia importante per tutto il movimento calcistico garfagnino. “Inutile sottolineare quanto sia felice di ospitare la Lucchese nella nostra casa, proprio nel giorno in cui il Castelnuovo ed il proprio settore giovanile iniziano gli allenamenti.” – ricorda colui che ha preso il posto di Paolo Lenzi- “Si tratta di un segnale importante per una bella ripartenza.”

Come di consueto Mario Santoro, salito in Garfagnana assieme a Deoma, presente sul terreno di gioco del Nardini per seguire da vicino il primo approccio dei suoi ragazzi nell’impianto garfagnino, ha spaziato su vari argomenti, fornendo significative indicazioni. “Fare un ritiro a Castelnuovo, equivale al raggiungimento di un altro nostro obiettivo, ossia portare la Lucchese nel cuore della nostra provincia, in una sede accessibile, il prima possibile mi auguro, ai nostri tifosi. Ringrazio il sindaco Tagliasacchi, a cui rinnova i complimenti per la serie di concerti organizzati nella cornice della Fortezza di Mont’Alfonso, il presidente Dini e il titolare de La Lanterna Turri.” – questo l’incipit di Santoro- “Al momento il programma delle amichevoli è il seguente: domenica 6 agosto al “Franchi” contro la Fiorentina, sabato 12 al “Castellani” di Empoli e sabato 19 al “Paolo Mazza” di Ferrara con la Spal. Con molta probabilità disputare il primo test a porte aperte, con data da definire, al “Nardini” contro il Castelnuovo. Stiamo lavorando per avere una capienza massima di mille spettatori.”

I nuovi arrivati Falivene, Molinaro e Solcia si sottoporranno in serata ai consueti tamponi e test sierologico di riti; se arriverà l’attesa negatività, i tre neo rossoneri verranno aggregati domattina ai loro nuovi compagni. I primi due arrivano a titolo definitivo mentre per il difensore classe 2001 la formula scelta è quella del prestito.

Novità, inoltre, per quanto concerne la carica di Slo. “Riteniamo che momentaneamente la persona più adatta a ricoprire questo incarico sia il presidente Bruno Russo.” – ha rivelato Mario Santoro- “Il progetto stadio, finalmente, sta compiendo uno storico passo in avanti. Abbiamo in mente di svolgere la presentazione della squadra al Porta Elisa con il nostro popolo presente. Credo che il nuovo stadio sia un’opportunità importantissima per tutta la città di Lucca.”