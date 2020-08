Sport



Manuel Neuer, dalla Champions alla Garfagnana. Il portierone avvistato a Cerretoli

domenica, 30 agosto 2020, 08:32

di simone pierotti

Come un semplice e normalissimo turista, insieme ad un gruppo di familiari ed amici, si è presentato questa sera al ristorante “Da Lorietta” di Cerretoli, tipica e storica trattoria nei pressi di Castelnuovo di Garfagnana. Un cappellino ed una sciarpa per nascondere il viso ma, una volta seduto al tavolo, quei lineamenti, e quel fisicone da oltre 190 cm di altezza, non sono passati inosservati agli altri avventori del ristorante: quel giovane era Manuel Neuer, probabilmente il migliore portiere del mondo degli ultimi dieci anni. Possibile? Nel giro di pochi giorni, dal palcoscenico delle finali di Champions League con il trionfo con il suo Bayern Monaco alla tranquilla Garfagnana come un turista qualsiasi.

Evidentemente il portierone tedesco pensava di passare inosservato, di non dare nell’occhio: mentre i suoi colleghi si godono le ferie in ville super lussuose o in isolati e rinomati resort su spiagge da sogno, nessuno potrebbe pensare di ritrovare lui, un campione del mondo, in un ristorante tra i monti della Garfagnana.

Qualche curioso ha scattato qualche foto da lontano e dato il via al tam tam mediatico su cellulari e social: i più disinvolti si sono pure avvicinati a Neuer per chiedere conferma ma il portiere si è schernito dietro un “no, socia!”. Nessuno ci ha creduto, in effetti esiste un legame tra la zona e Neuer, dato che una sorella vive a Barga.

Pare che il calciatore, campione del mondo nel 2014, vincitore di due Champions League, di un oro agli Europei Under 21, di una Coppa del Mondo per Club, degli ultimi otto campionati della Bundesliga ed eletto per 4 volte miglior portiere al mondo, abbia particolarmente gradito gli impareggiabili tordelli garfagnini cucinati a Cerretoli: non è escluso che domani, nel tentativo di smaltirli, si ritrovi costretto … ad un allenamento lungo le strade della Garfagnana. Occhi aperti!