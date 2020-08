MM Motorsport nella "top five" della Coppa Rally di Zona al Ciocco

Altri articoli in Sport

domenica, 23 agosto 2020, 14:18

Il portacolori della scuderia Movisport limitato da un "dritto" che ha causato lo spegnimento della sua Volkswagen Polo nella seconda speciale e da una foratura occorsa mentre si trovava in terza posizione assoluta. Una "top ten" che garantisce al driver lucchese il mantenimento della leadership nel Campionato Italiano Rally Asfalto

domenica, 23 agosto 2020, 11:13

Esaltante successo di Pavel Group alla prima gara stagionale dopo la ripresa agonistica post-emergenza sanitaria, ieri, al 43° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, seconda prova del Campionato Italiano ma anche seconda prova della Coppa rally di VI zona

sabato, 22 agosto 2020, 19:31

Il varesino Andrea Crugnola, con Pietro Ometto alle note, a bordo della Citroen C3 R5 FPF gommata Pirelli si è aggiudicato il 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, terzo appuntamento, dopo la doppia gara al rally di Roma Capitale, del Campionato Italiano Rally

venerdì, 21 agosto 2020, 19:20

Ripartono il rally al Il Ciocco. Dopo la lunga pausa del lock down e la tante difficoltà, superate con un grande sforzo di Istituzioni sportive e organizzatori per far ripartire il motorsport in Italia, tornano a rombare i motori in Media Valle e Garfagnana, una della zone a più alta...

venerdì, 21 agosto 2020, 10:16

Comunità di Valle di Ottavo in festa per l’approdo in Serie A di un suo illustre concittadino come Paolo Bartolomei, uno dei punti di forza dello Spezia giunto ad una storica promozione

giovedì, 20 agosto 2020, 19:28

Il garfagnino Paolo Andreucci, e la navigatrice Anna Andreussi, dopo l'assenza nell'appuntamento di apertura del Campionato Italiano Rally, saranno al via del secondo appuntamento stagionale in Toscana, a bordo della nuova Peugeot 208 Rally 4 preparata da FPF Sport