Pallavolo Garfagnana, alla ripartenza la più grande società della Valle del Serchio

giovedì, 13 agosto 2020, 17:01

Estate di grande lavoro per la dirigenza di Pallavolo Garfagnana in vista della nuova stagione pallavolistica. Si è lavorato molto sui programmi di una società dinamica e moderna diventata il più importante punto di riferimento per il volley femminile e maschile in Valle del Serchio.



Obiettivo per la prossima stagione è rafforzare i punti societari nelle palestre dei comuni di Gallicano, Barga e Castelnuovo di Garfagnana con staff tecnici seri e preparati. Si è cominciato con l’incontrare e contattare atlete e famiglie per spiegare, nel rispetto delle norme Covid, i programmi del futuro e ricevere importanti feedback per migliorare l’organizzazione e l’offerta tecnica.



Con grande sorpresa si è ricevuto un forte consenso e attaccamento ai colori della società che quest’anno contava un numero di oltre 180 tesserati. Emergenza sanitaria permettendo dalla fine di agosto le ragazze e i ragazzi delle squadre che affronteranno i vari campionati si alleneranno sia atleticamente che tecnicamente sotto l’attenta guida degli allenatori. Nel settore femminile per le squadre di Prima Divisione e Under 19 confermato Frediano Paoli coadiuvato da Antonio Grassi che sarà anche alla guida anche dell’Under 17, Barbara Coli allenerà la under 15 mentre Paolo Pocai avrà il compito di allenare under 14 e under 13, a Maria Chiara Daddoveri sarà affidata la nuova under 12, mentre Pamela Marigliani allenerà under 15 e under 13 a Gallicano con Arianna Natale che seguirà under 12, nel settore maschile a Fornaci di Barga, Micheal Guidi allenerà under 19 e under 15 in uno staff coordinato da Paolo Pocai. Allo stesso tempo, con l’inizio dell’anno scolastico, partiranno tutte le attività del settore giovanile che ha già aperto le iscrizioni e verrà seguito in palestra a Castelnuovo dalle istruttrici Maria Chiara Daddoveri, Eleonora Carnicelli e Giulia Gaddi mentre in palestra a Gallicano da Arianna Natale. Confermato per la prossima stagione il nuovo settore maschile che parte con oltre 20 atleti suddivisi nelle categorie under 15, under 19 che si allenerà nella palestra di Fornaci di Barga. Il gruppo dei dirigenti, sta ancora mettendo molto impegno per gestire l’emergenza attuale di una società che si presenta ai nastri di partenza con 180 iscritti. Un vero record a livello regionale. A tal proposito lo staff dirigenziale informa tutti i genitori che vogliono cogliere l’occasione di far partecipare i propri figli all’attività annuale di Volley e volley S3 nella scuola federale Fipav della Pallavolo Garfagnana sia maschile che femminile possono semplicemente presentarsi nelle palestre di Castelnuovo (ISI Liceo) e Gallicano dalle 17 in poi dal lunedì al giovedì o contattare la società attraverso pagine social.



Pallavolo Garfagnana intende ringraziare le famiglie, gli amici di Roby e gli sponsor grazie ai quali si possono sostenere importanti iniziative di promozione. Infine un particolare ringraziamento è riservato alla sezione Garfagnana del Fratres donatori sangue con il quale esiste una collaborazione di sostegno reciproco da molti anni.

Marco Giannasi Presidente 348 5810146