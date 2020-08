Sport



Paolo Andreucci e Anna Andreussi al Ciocco debuttano sulla nuova Peugeot Rally 4

giovedì, 20 agosto 2020, 19:28

Il garfagnino Paolo Andreucci, e la navigatrice Anna Andreussi, dopo l'assenza nell'appuntamento di apertura del Campionato Italiano Rally, saranno al via del secondo appuntamento stagionale in Toscana, a bordo della nuova Peugeot 208 Rally 4 preparata da FPF Sport.

Nella settimana in cui si è corso al Valtiberina su terra ed il pluricampione italiano rally Paolo Andreucci ha conquistato il gradino più alto del podio, ha avuto modo di effettuare un test sulla nuova nata in casa Peugeot. Ad averlo visto in macchina, sembra che il pilota garfagnino abbia da subito trovato il giusto feeling a bordo della vettura di casa PSA.

"Dopo l'ottimo esordio stagionale su Citroën C3 R5 al Rally Città di Arezzo Colle Senesi e Valtiberina, torniamo a far strada su una tutt'avanti di casa Peugeot -ha commentato il pilota Paolo Andreucci. La nuova motorizzazione turbo fa sentire la sua grinta anche ai bassi e sembra proprio divorare la strada con il suo sound inconfondibile. In casa PSA hanno fatto un ottimo lavoro e la "piccola" 208 l'ho trovata particolarmente facile da guidare. Con Anna abbiamo fatto un test due settimane fa e da subito abbiamo apprezzato il grande potenziale della vettura. Ottimo l'assetto e la potenza ai bassi da vera "rally car" turbo. Diamo il via al nostro campionato con una gara di ritardo, ma siamo certi che con Anna ed il team FPF Sport non mancherà il divertimento. Già in fase di test, due settimane fa, abbiamo avuto modo di provare varie soluzioni anche con le coperture con Pirelli. Adesso -ha concluso Andreucci- non ci resta che attendere il venerdì per le ricognizioni e lo shakedown, dove affineremo il nostro set up."

Con l'insolito numero 32 sulle fiancate, Andreucci Andreussi percorrerà i 95 chilometri di prove. Nello specifico, saranno 3 le prove speciali. Aprirà il primo dei due passaggi sulla breve de "Il Ciocco", con i suoi 2,28 km, a seguire ci saranno tre passaggi su "Tereglio" e "Careggine", abbreviate rispettivamente a 13,87 km e 10,69, ancora due passaggi sulla "Bagni di Lucca" con i suoi 7,14 km e, in mezzo, la Super Prova Speciale all'interno della tenuta Il Ciocco, con i suoi nervosi 1,9 km.

Il 43° Rally del Ciocco prevede venerdì 21 agosto in mattinata le ricognizioni autorizzate sulle Ps, nel pomeriggio lo shakedown. Sabato 22 la partenza della prima vettura alle ore 8.00 e l'arrivo alle 19.10 dopo le 11 prove speciali.