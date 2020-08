Rudy Michelini chiamato alla conferma "tricolore" sulle strade del Rally del Ciocco

Altri articoli in Sport

lunedì, 17 agosto 2020, 10:56

Il giovane lucchese, dopo il confortante debutto del Rally di RomaCapitale dello scorso luglio, questo fine settimana tornerà al volante della Peugeot 208 R2 della GF Racing, per la seconda prova stagionale con il conforto di correre sulle strade amiche, cercando di acquisire punti pesanti per il tricolore "due ruote...

giovedì, 13 agosto 2020, 17:01

Estate di grande lavoro per la dirigenza di Pallavolo Garfagnana in vista della nuova stagione pallavolistica. Si è lavorato molto sui programmi di una società dinamica e moderna diventata il più importante punto di riferimento per il volley femminile e maschile in Valle del Serchio

mercoledì, 12 agosto 2020, 17:07

Campionato Italiano giovanile, e-mtb, élite, under23, junior e master. Il 12 e 13 settembre in pista le categorie giovanili, degna anteprima dei "grandi". Dal 18 al 20 ci sarà da divertirsi per tutti, anche per i master

martedì, 11 agosto 2020, 17:20

Con la seduta di allenamento di venerdi scorso si è chiusa ufficialmente la stagione agonistica 2019-2020 del Volley Barga. La società barghigiana, appena reso "fattibile" dal protocollo FIPAV, aveva permesso alle proprie atlete di ritrovarsi e riprendere l'attività dopo la forzata sospensione dovuta alla pandemia Covid-19

martedì, 11 agosto 2020, 08:24

È scattata ieri pomeriggio la preparazione del GhivizzanoBorgo, che tra poco più di un mese e mezzo disputerà il sesto campionato consecutivo in D. Un ritiro che si terrà, in ottemperanza alle vigenti normative anti-Covid, rigorosamente a porte chiuse

lunedì, 10 agosto 2020, 20:12

E’ ufficialmente partita sabato 8 agosto l’edizione virtuale della Isola Santa - Careggine, con testimonial d'eccezione Alessandro Lambruschini