Sport



Serata dello Sport, successo per lo stand dell’U.S. Castelnuovo con giochi ed esposizioni

martedì, 18 agosto 2020, 16:29

di simone pierotti

Castelnuovo di Garfagnana, in una fase difficile, ha voluto dare un segnale di ripresa e di ottimismo, programmando la “Settimana del Commercio” con una 27° edizione atipica, per forza di cose ridotta. Era evidentemente inimmaginabile una “Serata dello Sport” nella consueta maniera, con il bagno di folla della presentazione delle società sportive del comunale per le vie del centro storico e nella centrale Piazza Umberto I, tuttavia gli organizzatori hanno voluto offrire allo sport e alle associazioni sportive uno spazio, una vetrina in cui esprimere le proprie attività.

Non è voluta mancare, ovviamente, l’Unione Sportiva Castelnuovo che, nelle edizioni passate, svolgeva un po' la parte del leone con i suoi oltre 300 allievi che sfilavano sul palco: nell’impossibilità di questo, viste le note disposizioni in materia sanitaria, la società gialloblu ha curato il proprio spazio dedicato, in via Vittorio Emanuele. Uno stand al quale i dirigenti e i volontari della società hanno lavorato fin dalle prime ore del pomeriggio, dando vita ad un risultato davvero eccellente, con un colpo d’occhio variegato e variopinto che ha attratto tanti sportivi, curiosi e bambini.

Uno spazio che è divenuto una vetrina delle attività svolte dal Castelnuovo, ma anche un’area espositiva con i trofei vinti nel passato recente; ampio spazio alla “sezione merchandising”, con magliette, tracolle personalizzate, braccialetti e altri gadget offerti da Masquenada Punto Calcio di Castelnuovo. Allo stand erano presenti i vertici della società, rappresentata dal presidente Dino Dino, dal responsabile del settore giovanile Paolo Lenzi e dal responsabile della scuola Alvaro Pieroni, che hanno ricevuto i tanti giovanissimi e le loro famiglie: tra le domande più “gettonate” quelle su tempi e modalità di ripartenza, alle quali i dirigenti garfagnini hanno risposto che la società sta lavorando e mettendo a punto tutti i dispositivi e i protocolli necessari a ripartire, nella massima sicurezza. Grande successo ha riscontrato lo “spazio gioco”, allestito sulla strada dal dinamico tuttofare Orlando Pedreschi insieme ai suoi collaboratori: un percorso tecnico con cinesini, birilli e porticine dove grandi e piccoli si sono potuti cimentare nel tentativo di centrare il bersaglio, compito non semplice ma premiato, per i meritevoli, dagli splendidi e ambiti gadget gialloblu. Tra i tanti collaboratori che si sono alternati allo stand, la parte tecnica del gioco è stata seguita dagli istruttori Francesco Inglese e Eugenio Piagentini