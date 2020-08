Sport



Serie D, iniziato il ritiro del Ghiviborgo

martedì, 11 agosto 2020, 08:24

di michele masotti

È scattata ieri pomeriggio (lunedì 10 agosto) la preparazione del GhivizzanoBorgo, che tra poco più di un mese e mezzo disputerà il sesto campionato consecutivo in D. Un ritiro che si terrà, in ottemperanza alle vigenti normative anti-Covid, rigorosamente a porte chiuse. Registrazione, misurazione febbre e test sierologico sia per i giocatori, staff tecnico e dirigenti che staranno a contatti con gli atleti. Primo giorno di scuola atipico per i ragazzi del riconfermato Rino Lavezzini, con il pallone grande assente.

Fondamentale per il Ghiviborgo, infatti, la partnership con Ecol studio, pubblicamente ringraziato per la professionalità e l’impegno mostrati nell’eseguire i test. Accompagnato dallo staff tecnico, dal direttore sportivo Luca Pacitto e dal team manager Rodolfo Marracci, sotto l’ombra dei tigli nel magico ambiente del “Delle Terme” di Bagni di Lucca, Rino Lavezzini ha presentato alla propria rosa quella che è la sua filosofia calcistica.

“Una squadra con un’anima mai doma, sempre protagonista per competere contro ogni avversario.” – riassume così uno dei suoi pensieri il tecnico ex Genoa- “Giocatori con caratteri forti, ambiziosi con l’aspirazione di crescere per arrivare, un giorno, nel calcio professionistico, rappresentando così un vanto per il Ghiviborgo, società ideale per lanciare i giovani”. L’ultimo under lanciato dai “colchoneros” della Media Valle in Serie C risponde al nome di Gheorge Fomov, il classe 2001 approdato al neopromosso Grosseto.

Dopo un refrigerante break a base di frutta fresca, il neo presidente Alessandro Remaschi ha presentato, sia ai riconfermati che ai volti nuovi, il modus operandi del club e le aspirazioni per una stagione che, secondo alcuni addetti ai lavori, prevedrà un girone tutto toscano con la presenza, forse, del rinato Siena. “Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ogni volta ha la forza di rialzarsi”- questa la massima motivazione, sulla base della sua esperienza di vita, riportata alla squadra dal numero del club biancorosso. Al vice presidente Giovanni Malloggi il compito di dare il più classico dei rompete le righe. Da domani, però, i biancorossi cominceranno a sudare sotto lo sguardo attento di Rino Lavezzini.

Questa la rosa, al momento, del GhiviBorgo:

Portieri: Jacopo Pagnini, Tozzini e Martinelli (aggregati dalla Juniores)

Difensori: Cianci, Santeramo, Simoni, Dell’Orfanello, Poggesi, Manfredi, Balloni, Pietrazzini e Pazzaglia e Lartini (aggregato dalla Juniores)

Centrocampisti: Bartolini, Muscas, Polacchi, Brunozzi, Viti, Tragni, Giovanetti e Federigi (gli ultimi tre aggregati dalla Juniores)

Attaccanti: Andreotti, Felleca, Nottoli Del Re e Belluomini