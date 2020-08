Sport



Settimana conclusiva per la Isola Santa-Careggine

lunedì, 24 agosto 2020, 10:14

Ancora una settimana di tempo per concludere la virtual race Isola Santa – Careggine, la gara di 14 km che parte dall’incantevole borgo di Isola Santa, nel cuore delle apuane, con arrivo all’altopiano di Careggine, attraversando le frazioni montane di questo comune della Garfagnana. La manifestazione organizzata anche quest’anno dal GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, valida per il 17 Trofeo Parco Apuane, assegnerà Domenica 30 agosto 2020 nella piazza del Comune, attenendosi scrupolosamente alle normative anti COVID 19, il Memorial Franco BIanchini al gruppo più numeroso e il Trofeo Iacopina Poli al primo uomo e alla prima donna. Sono oltre 150 gli iscritti all’evento con oltre 100 atleti che hanno terminato la prova. Nella giornata di Domenica 23 agosto si è svolta anche la gara a coppie dove i due atleti dovevano obbligatoriamente chiudere la gara assieme: nella gara maschile ha vinto la coppia tutta bianco verde formata da Dario Anaclerio e Roberto Ria in 61’12”, in quella femminile si sono imposte Paola Lazzini e Silvia Vignali in 1h 22’ mentre nella coppia mista Mimmo Marino ed Erica Togneri in 69’46” (risultato quest’ultimo che permette alla forte atleta barghigiana di andare al comando della gara femminile individuale).

Riportiamo le classifiche parziali assolute:

ASSOLUTE MASCHILI: FEDERICO BADIANI (MONTECATINI MARATHON) - SAMUELE OSKAR CASSI (ATLETICA CALENZANO) - ENRICO MANFREDINI (G.P. PARCO ALPI APUANE).

ASSOLUTE FEMMINILI: ERICA TOGNERI (ATLETICA CASTELLO) in 69’ 46” - DAMIANA LUPI (ATLETICA VINCI) - MELANIA RAFFAETA (ORECCHIELLA GARFAGNANA)

Sorpresa nella gara veterani dove Nicola Matteucci del GP Parco Alpi Apuane scavalca il favorito Luca Silvestri del GS Orecchiella di una manciata di secondi. Ancora Nello Domenicali del GP Parco Alpi Apuane al comando della categoria argento. Ma senz’altro tante sorprese ci regalerà quest’ultima settimana in una manifestazione che ha regalato tante emozioni ai partecipanti.