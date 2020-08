Sport



Turroni bronzo aretino, Juniors in evidenza a Orvieto

martedì, 4 agosto 2020, 09:54

Grandi risultati e prestazioni per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde che, tra gare in pista e strada, è sempre protagonista assoluto. Ad Arezzo, al meeting a invito sui 3000 metri in strada, Paolo Turroni ha conquistato l'ottimo bronzo assoluto con il tempo di 8'25'', e buone sono state le prove di Joash Koech (7 assoluto con il tempo di 8'44'') ed Emanuele Fadda (14 assoluto con il tempo di 9'12''); a Orvieto, due componenti della squadra campione regionaleJuniores, Francesco Guerra e Gioele Alari, hanno gareggiato rispettivamente sui 1500 metri e 3000 metri, con Guerra quarto assoluto con il tempo di 3'56'' e Alari con il tempo di 8'50''; in Sardegna, ai campionati regionali sardi, Mattia Scalas ha ben figurato nel doppio impegno 1500 - 5000, prove concluse rispettivamente in 4'17'' e 16'20''; a Palermo, bella prova sui 1500 metri per Ivan Antibo con il tempo di 4'07''; in Svizzera, Alessandro Turroni ottimo sui 5000 metri con il tempo di 15'20''; a Navazzo di Gargnano, alla "Diecimiglia del Garda", ottimo quarto posto assoluto per Joash Koech.