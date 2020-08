Virtus, Idea Pieroni brilla a Firenze

Altri articoli in Sport

giovedì, 20 agosto 2020, 07:56

Uno dei primi appuntamenti rallystici a livello nazionale dopo la lunga sosta di ogni attività dovuta alla pandemia, il Rally Coppa Città di Lucca, ha visto la presenza di numerosi conduttori della Squadra Corse Città di Pisa

mercoledì, 19 agosto 2020, 16:17

Ieri sopralluogo di Celestino e del presidente del fuoristrada Paolo Garniga. Decisi i tracciati degli assoluti: 4200 metri con 190 m. di dislivello per gli elite. I giovani “copieranno” i grandi su un percorso di 3500 m. e 150 m. di dislivello. Il Ciocco offre un ventaglio di opportunità per soggiornare e divertirsi

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:07

Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: coppia inedita al Ciocco targata Aci Lucca. Lenci, delegato Aci Lucca per lo Sport, e Bosi, fiduciario sportivo Aci Lucca, correranno a bordo di una Skoda Fabia R5 per il team Munaretto sul non facile tracciato del 43° Rally del Ciocco

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:11

Sta per terminare l'attesa per vedere al via in questo 2020 il pilota lucchese che collabora con la scuderia pistoiese dallo scorso anno. Il programma prevede la partecipazione alla Coppa di VI zona con l'obiettivo della qualificazione alla finale nazionale di Como

martedì, 18 agosto 2020, 16:29

Castelnuovo di Garfagnana, in una fase difficile, ha voluto dare un segnale di ripresa e di ottimismo, programmando la “Settimana del Commercio” con una 27° edizione atipica, per forza di cose ridotta

martedì, 18 agosto 2020, 13:37

A conclusione delle attività sportive della stagione 2019/2020, purtroppo anzitempo sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, si è svola a Sassi, nel comune di Molazzana, una giornata di sport nel segno dell’amicizia