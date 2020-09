Sport



Al Golf Garfagnana si è giocato il Trofeo Smai

lunedì, 7 settembre 2020, 13:20

Sabato 5 e domenica 6 settembre, si è disputato nella bellissima cornice del Golf Club Garfagnana (esaltata dalla foto fornita da Daniele Biagioni… bellissima) il 1°Trofeo Smai, gara valida come penultima prova del campionato sociale.

Le condizioni meteo eccellenti hanno favorito l’affluenza di un buon numero di giocatori che si sono sfidati con grande entusiasmo e agonismo, ma nel pieno rispetto delle regole previste da questo sport. Federico Pieroni si aggiudica la classifica lordo, ottima la prestazione di Maiko Piagentini che vince la prima categoria, zampata vincente di Antonio Casaroli che vince la seconda categoria, Alessio Gonnella stravince la terza categoria, mentre Daniele Biagioni si aggiudica il primo senior

Di seguito il quadro completo dei vincitori

Categoria lordo

1° Federico Pieroni

Prima categoria netto

1° Maiko Piagentini

2° Denio Salotti

Seconda categoria netto

1° Antonio Casaroli

2° Emanuel Valori

Terza Categoria netto

1° Alessio Gonnella

2° Alberto Morganti

Categoria Senior

Daniele Biagioni

Il Golf Club Garfagnana oltre a ringraziare la SMAI di Pieve Fosciana per il supporto, ricorda gli appuntamenti del prossimo weekend: sabato 12 settembre si svolgerà la gara di campionato regionale under 12, mentre domenica 13 un nuovo appuntamento del circuito Cristian events, la Orange Jacket. Questa gara prevede per i vincitori la finale italiana al Golf Club San Valentino di Castellarano RE.