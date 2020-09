Andrea Moscardini si aggiudica il torneo FIT di 4^ categoria a Castelnuovo

Altri articoli in Sport

lunedì, 28 settembre 2020, 20:14

Bella e convincente prova del Filecchio Women che vince con merito al suo debutto in Coppa Italia di serie C a Margine Coperta contro un'ostica Pistoiese che però non è riuscita a contrastare la superiorità delle filecchiesi

lunedì, 28 settembre 2020, 16:52

Al volante della Peugeot 208 R2 della GF Racing, il pilota di Bagni di Lucca, affiancato dal copilota Marco Pollicino, questo fine settimana sarà impegnato nella celebre gara sul ponente ligure, dove è obbligato a cercare un risultato importante dopo il ritiro della Targa Florio e risollevare una situazione di...

lunedì, 28 settembre 2020, 12:00

Fine settimana ricco di appuntamenti e prestazioni di rilievo per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con pista e strada a farla da padrone

lunedì, 28 settembre 2020, 08:23

Il 26 settembre rimarrà una data “storica” per il calcio giovanile di Castelnuovo: dopo sette mesi di stop forzato, con l’annullamento di tutti i campionati e tornei già programmati, la società gialloblu, in attesa della ripresa delle competizioni ufficiali, ha organizzato un torneo, il “Settembre Castelnuovese”

domenica, 27 settembre 2020, 19:02

Nella giornata odierna si sono disputate le due sfide, nella nostra zona, valevoli per la seconda giornata della Coppa Toscana di seconda categoria. Riposavano delle sette squadre nostrane New Team, Gallicano e Borgo a Mozzano visto che le squadre sono raggruppate in triangolari

domenica, 27 settembre 2020, 18:18

Inizia con una sconfitta sul difficile terreno di gioco del Lentigione, una delle possibili mine vaganti di questo girone D, la sesta stagione consecutiva nel massimo campionato dilettantistico nazionale del GhivizzanoBorgo