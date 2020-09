Sport



Coppa Italia Promozione, il Pieve Fosciana apre la stagione con un poker di reti

domenica, 20 settembre 2020, 18:11

di michele masotti

4-1

Pieve Fosciana: Regoli, Cortopassi (46’Triti), Lucchesi, Turri (75’Teani), Pieri, Barsotti, Parmigiani (60’Boggi), Bachini (55’Dini), Babboni e Remaschi (65’Giusti) A disposizione: Casci, Angelini, Motroni e Elbassraoui Allenatore: Fabrizio Angelini

Virtus Marina di Massa: Gerini, Marku, Giudice, Betti, Rosi, Leyva Diaz, Zanoni (62’Iacazzi), Diop (80’Maggini), Paggini, Nardini e Fiuzalazzini A disposizione: Giacobbe Allenatore: Tenerani

Arbitro: D’Orta di Pisa (Assistenti Mangini di Livorno e D’Amico di Empoli)

Marcatori: 11’Bosi, 25’ e 50’ Remaschi, 73’ Dini e 84’Fiuzalazzini

Note: Ammoniti Cortopassi e Dini

Il ritorno alle partite ufficiali dopo sei mesi del Pieve Fosciana coincide con una sonante vittoria in Coppa Italia ai danni della Virtus Marina Massa, quarto cambio di denominazione per un team passato nel corso degli da Marina La Portuale, Montignoso e Virtus Viareggio. Il 4-1 conquistato dai padroni di casa fotografa alla perfezione una partita che non hai mai avuto storia: troppo evidente il divario tecnico tra una squadra già rodata ed una che necessita di lunga lista di rinforzi.

Buone risposte, comunque, per Francesco Fiori, quest’oggi sostituita in panchina da Angelini, che ha apprezzato le prestazioni di alcuni volti noti come i giovani Turri e Bosi, entrambi arrivati dal Castelnuovo, e da Remaschi; doppietta e assist per l’ex Vagli al debutto con la maglia giallonera. I meccanismi tattici paiono già oliati, fermo restando nell’odierno scacchiere del Pieve Fosciana non era presente Umberto Barsanti, uno dei punti di forza della mediana garfagnina. I due direttori sportivi Biagioni-Giuntini, inoltre, sono ancora vigili sul mercato per regalare a mister Fiori quel difensore centrale, possibilmente over, indispensabile per completare la rosa. In casa Virtus Marina di Massa, ancora a corto di preparazione, nota di merito per capitan Nardini e per il mediano Paggini.

Locali in campo con un 4-4-2; linea difensiva formata da sinistra verso da destra da capitan Lucchesi, Pieri, Barsotti e Cortopassi, prelevato in prestito dal GhiviBorgo. Sugli esterni agiscono Remaschi e Parmigiani mentre in attacco spazio a Babboni e Bosi. Passano soltanto undici minuti e il Pieve Fosciana passa condurre proprio con Bosi, puntuale nel deviare in rete il preciso traversone di Remaschi. L’ex Castelnuovo sfiora il bis pochi istanti più tardi trovando la respinta di Geraci. Il palleggio a centrocampo dei gialloneri rende inoffensivo il volenteroso pressing ospite così al 25’ arriva il 2-0. Cross basso dalla sinistra di Babboni per Remaschi che da sottomisura non può fallire. Il monologo dei padroni di casa non si arresta e prima delle fine della frazione Bosi va vicino alla doppietta personale con un diagonale di poco a lato.

Nella ripresa non cambia lo sceneggiatore della partita: Pieve Fosciana sempre in controllo e Virtus Marina di Massa costretta a difendersi costantemente. Al 52’ un lancio del neo entrato Triti viene sfruttato da Remaschi che chiude i conti con quaranta minuti di anticipo. Inizia il valzer delle sostituzioni in casa garfagnina e Corrado Dini, uno dei senatori del gruppo, pone il suo nome del tabellino dei marcatori. Grande azione personale di Turri a centrocampo, assist per il classe 1992 che solo davanti a Geraci non fallisce. Nel finale resta da annotare una grande parata dell’estremo difensore ospite sul tentativo ravvicinato di Teani e il punto della bandiera della Virtus grazie ad un intelligente lob del classe 2003 Fiuzalazzini.

Adesso ci sarà una settimana di sosta per Lucchesi e compagni, pronti a tornare in campo domenica 4 ottobre sul sintetico del “Cavaniis” di Capezzano Pianore per la terza e ultima partita di questo triangolare inaugurale di Coppa Italia.