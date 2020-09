Coppa seconda categoria: subito Pontecosi-New Team e Gallicano-Corsagna

Altri articoli in Sport

lunedì, 7 settembre 2020, 16:55

Campionati Italiani giovanili di mtb al Ciocco Bike Circle, sabato e domenica. La prima bella notizia è che i siti web del meteo annunciano bel tempo per sabato e domenica, con temperature estive

lunedì, 7 settembre 2020, 13:20

Sabato 5 e domenica 6 settembre, si è disputato nella bellissima cornice del Golf Club Garfagnana (esaltata dalla foto fornita da Daniele Biagioni… bellissima) il 1°Trofeo Smai, gara valida come penultima prova del campionato sociale

lunedì, 7 settembre 2020, 12:17

Ottimi riscontri sui tartan delle piste nazionali e su strada per il GP Parco Alpi Team Ecoverde. Giovedì 3 settembre, a Cagliari, un buon Mattia Scalas ha concluso la propria prova sui 1500 metri con il tempo 4'11''

lunedì, 7 settembre 2020, 10:05

Al volante della Peugeot 208 R2 della GF Racing, il pilota di Bagni di Lucca, questo fine settimana sarà al via della corsa più antica al mondo, terza prova stagionale del Campionato Italiano Rally, gara "di casa" del copilota Marco Pollicino

venerdì, 4 settembre 2020, 16:08

In questi giorni il CT della nazionale mtb Mirko Celestino ha portato le ragazze della squadra azzurra in raduno proprio al Ciocco, in provincia di Lucca, dove sono imminenti i Campionati Italiani Assoluti XCO

venerdì, 4 settembre 2020, 11:12

Una situazione di alta classifica incerta, quella proposta dalla serie rallistica provinciale a due settimane dal Rally di Casciana Terme e con il Rally del Ciocco, appuntamento che si è confermato decisivo negli equilibri, oramai alle spalle.