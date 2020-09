Sport



Dilettanti: usciti i gironi di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

giovedì, 10 settembre 2020, 16:56

di michele masotti

A stretto giro di posta dall’ufficialità riguardo agli accoppiamento dei primi turni delle rispettive coppe regionali, la Lega nazionale dilettanti toscana ha reso note le composizioni dei tornei di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria per la stagione 2020-2021. Ancora qualche giorno di attesa, a causa della vicenda giudiziaria per la presunta combine tra Picerno-Bitonto, per il GhiviBorgo prima di conoscere le sue avversarie in quello che sarà il sesto campionato consecutivo in D. Rivali che da oggi, invece, conoscono già Castelnuovo, River Pieve, Pieve Fosciana, Diavoli Neri Gorfigliano, Molazzana, Vagli, Barga, Borgo a Mozzano, Corsagna, Fornoli, New Team e Pontecosi.

In Eccellenza, a differenza da quanto ipotizzato alla vigilia, Castelnuovo e River Pieve dovranno vedersela nel girone A anche con le ambiziose pisane Cascina e Cuoiopelli, con i “millionarios” della Garfagnana che ritroveranno così i freschi ex Petracci e Benassi, oltre che le pratesi Zenith Audax e Prato 2000. A completare un torneo che sarà a dodici squadre, primo turno fissato per domenica 11 ottobre, altre sette squadre di assoluto livello come Camaiore, Massese, Pontremolese, San Marco Avenza, Tau Calcio e Valdinievole Montecatini. In Promozione retrocederanno le 12° e 11° dei tre gironi più la peggiore 10° classificata, mentre a salire in D saranno le prime due classificate di un triangolare che si svolgerà tra le vincitrici dei tre giorni. Tutto questo, chiaramente, Covid-19 permettendo. Il calendario, invece, verrà svelato nelle prossime settimane.

Passando alla Promozione, la Figc Toscana ha optato per comporre quattro gironi, due da 14 e altrettanti da 13 compagini. Il Pieve Fosciana, unica rappresentante della nostra zona, è stato inserito, come di consueto, nell’A assieme alle altre formazioni della provincia di Lucca (Lammari, Villa Basilica e Capezzano), alla neonata massese Virtus Marina di Massa (ex Virtus Viareggio), alle due pratesi (Viaccia e Maliseti), alle fiorentine Montelupo e Real Cerretese ed alle pistoiesi Amici Miei, Larcianese, Lampo, Ponte Buggianese e Quarrata. Saliranno direttamente in Eccellenza le vincitrici dei rispettivi quattro gironi, con la coda dei play-off inter-gironi che servirà a designare la quarta promossa. Confermate le tre retrocessioni per il torneo a 14, quello del Pieve Fosciana, attraverso il medesimo schema: ultima direttamente nella serie inferiore mentre gli altri due posti usciranno dai play-out.

In Prima Categoria la Figc ha optato per otto gironi da 13 compagini ciascuno. Le tre formazioni garfagnine, Diavoli Neri, Molazzana e Vagli, sono state inserite nel raggruppamento A che ha ricalcato la classica divisione territoriale. Assieme al terzetto nostrano, ecco quindi Academy Porcari, Corsanico, Folgor S.Pietro a Vico, Forte dei Marmi, Ponte a Moriano, Sporting Pietrasanta, Torrelaghese e le massesi Don Bosco Fossone, Serricciolo e Romagnano. Promozione sicura per le prime classificate: in questa serie i play-off, anche quelli inter gironi, servono per stilare una griglia da cui attingere per eventuali ripescaggi. Saranno tre le formazioni che scenderanno in Seconda Categoria per girone.

Chiusura con la Seconda Categoria, dove sono stati allestiti 13 gironi da 14 squadre. Girone C, quindi, per Barga, Borgo a Mozzano, Corsagna, Fornoli, Gallicano, New Team e Pontecosi. Raggruppamento completato dalle lucchesi Academy Tau, Montecarlo, San Macario Oltreserchio e San Filipo e dalle due pisane Migliarino Vecchiano e Pontasserchio. Posto in Prima Categoria assicurato per le vincitrici dei rispettivi campionati mentre i play-off, come nella categoria superiore, serviranno per stilare una graduatoria da sfruttare in caso di ripescaggi. Anche qui le retrocessioni saranno tre per torneo, una diretta e due ai play-out.