Sport



Filecchio Women vince nel debutto in Coppa Italia

lunedì, 28 settembre 2020, 20:14

di viola pieroni

0-2



Fc Pistoiese: De Marchi, Franchi, Pini, Cocco, Diamanti (Viggiano), Zanini, Toppi, Mannucci (Nigro), Naldoni, Valoriani (Baroni), Gangi. A disposizione: Italiano, Brundo. Allenatore: Sig. Nicoli Mario.

Filecchio Women: Marchetti, Nellini, Cirillo, Gargan, Angeli (Cantini), Lehmann, Pieroni (Motroni), Manganiello, Bengasi, Moni, Fenili (Paoli). A disposizione: Bigalli, Vergaro, Caccamo, Franchi, Caucci. Allenatore. Sig. Passini Francesco.



Arbitro: Sig. Gallo (Bologna)



Assistenti: Sig. Rossi (Prato) Piero Boni ( Firenze)



Reti: 59° Bengasi (R) 64° Nellini



Bella e convincente prova del Filecchio Women che vince con merito al suo debutto in Coppa Italia di serie C a Margine Coperta contro un'ostica Pistoiese che però non è riuscita a contrastare la superiorità delle filecchiesi. Era il vero debutto nella categoria e la prestazione fornita da tutte le ragazze, sia sotto l'aspetto tecnico ma anche atletico ha suscitato giusto entusiasmo in tutto l'ambiente sportivo filecchiese.



Nel primo tempo almeno cinque nitide occasioni da rete non concretizzate per un niente, una traversa colpita da Benedetta Fenili e tanto gioco da parte delle ragazze di mister Francesco Passini ciononostante le squadre vanno al riposo sul risultato di parità. Nella seconda frazione già al 5' ha conclusione di un'azione corale, il Filecchio potrebbe passare ma è bravo il numero uno pistoiese a sventare il pericolo. A rompere l'equilibrio, ci pensa Valentina Bengasi al 59' che trasforma un penalty per atterramento della Pieroni; la pistoiese prova a reagire scontrandosi contro il muro della difesa avversaria che nulla ha concesso agli avanti orange e a suggellare la netta supremazia del Filecchio, arriva il raddoppio al 64° con tiro preciso di Gulia Nellini. Fino al termine le padrone di casa provano a riaprire la gara rischiando però di subire la terza segnatura che avrebbe rispecchiato meglio l'andamento del match.



In definitiva un gran bel Filecchio Women quello visto contro la pistoiese ma che dovrà fare ancora meglio domenica prossima contro l'Arezzo dove l'imperativo è la vittoria per poter accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia, consapevoli di affrontare una formazione che in serie C vuole essere solo di passaggio e si è infatti attrezzata per tornare nella serie cadetta.