Gherardo Lucchesini firma col Castelnuovo: piedi buoni e… origini garfagnine

giovedì, 10 settembre 2020, 16:56

A stretto giro di posta dall’ufficialità riguardo agli accoppiamento dei primi turni delle rispettive coppe regionali, la Lega nazionale dilettanti toscana ha reso note le composizioni dei tornei di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria per la stagione 2020-2021

giovedì, 10 settembre 2020, 12:08

Ritorno in Sicilia per Paolo Andreucci ed Anna Andreussi in occasione della 104esima edizione della Targa Florio, terza prova del Campionato Italiano Rally. Anche in questa gara, così come al Ciocco, il duo pluricampione italiano rally sarà al via della gara a bordo della Peugeot 208 Rally 4 di FPF...

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:40

Il tempo corre, il count down si fa sempre più stretto: i Campionati Assoluti XCO, l’evento di punta delle ruote grasse in Italia in quest’annata priva di Coppe del Mondo e Mondiali, sono ormai vicinissimi

mercoledì, 9 settembre 2020, 09:49

Il portacolori della scuderia Movisport pronto a "tuffarsi" nell'agonismo del quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally, in programma nell'intera giornata di sabato sulle strade della provincia di Palermo

martedì, 8 settembre 2020, 08:15

Quando la maggior parte delle compagini calcistiche hanno iniziato la consueta preparazione (cercando di rispettare al meglio le normative anti-Covid) la LND, in serata, ha finalmente stilato il calendario dei vari tornei di coppa per ogni categoria dilettantistica

lunedì, 7 settembre 2020, 16:55

Campionati Italiani giovanili di mtb al Ciocco Bike Circle, sabato e domenica. La prima bella notizia è che i siti web del meteo annunciano bel tempo per sabato e domenica, con temperature estive