Sport



GhiviBorgo, disco rosso al debutto in campionato

domenica, 27 settembre 2020, 18:18

di michele masotti

3-1

Lentigione: Cheli, Dodi, Agyemang (77’Sanat), Scalini, Dall’Osso, Tarantino, Caproni, Martino (57’Bouhali), Barranca (81’Galanti), Zagnoni e Piccinini A disposizione: Bumbac, Rossini, Carpio, Sinigh e Carossi Allenatore: Roberto Notari

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Segantini, Piccardi, Bartolini, Cianci, Santeramo, Brunozzi, Puviani (78’Del Re), Nottoli (70’Belluomini), Felleca e Viti (65’Andreotti) A disposizione: Coco, Simoni, Polacchi, Balloni e Martinelli Allenatore: Rino Lavezzini (in panchina Gianluca Billi)

Arbitro: Sebastian Petrov di Roma (Assistenti De Carlo di Merano e Antoni di Milano)

Marcatori: 28’Barranca, 34’Piccinini, 52’Bartolini e 56’Martino

Note: Prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’arbitro Daniele De Santis, tragicamente scomparso lunedì scorso. Ammoniti Segantini e Dall’Osso.

Inizia con una sconfitta sul difficile terreno di gioco del Lentigione, una delle possibili mine vaganti di questo girone D, la sesta stagione consecutiva nel massimo campionato dilettantistico nazionale del GhivizzanoBorgo. Il 3-1 emesso dall’Immergas Green Arena-Camp Nou” di Sorbolo punisce eccessivamente gli ospiti, il team con l’età media più bassa di tutto il campionato, chiamati quest’oggi ad affrontare un sodalizio abituato a calcare da anni questi palcoscenici.

Lavezzini, sostituito in panchina dal giovane vice Billi a causa di una vecchia squalifica, sceglie come terzini gli ultimi due arrivati Piccardi e Segantini, entrambi under, con la coppia centrale Cianci-Santeramo a completare il pacchetto arretrato. Le chiavi della mediana sono affidate a Bartolini, neo capitano dei “colchoneros” della Mediavalle, mentre i baby Puviani e Viti agiscono sulle corsie laterali. A sorpresa parte dalla panchina il centravanti Andreotti, uno degli acquisti operati in estate dal direttore sportivo Luca Pacitto: la scelta di Lavezzini ricade sul tandem Felleca-Nottoli. Il tecnico locale Notari replica con un 4-3-3 dalle bellicose intenzioni offensive.

La prima emozione del pomeriggio è di marca ospite con l’azione personale di Nottoli disinnescata dalla parte dell’attento Cheli. Al primo tentativo il Lentigione, sfruttando la maggiore dimestichezza a giocare sul campo amico in erba sintetica, sblocca il risultato. Corre il numero ventotto quando il centravanti Barranca si libera bene in area di rigore e fulmina l’incolpevole Pagnini. Pregevole l’assist di Caprioni. Il Ghivizzano accusa il colpo, incassando il raddoppio sei giri di orologio più tardi. Questa volta tocca al capitano Piccinini entrare nel tabellino dei marcatori. Nel finale di tempo grande intervento di Cheli che nega la gioia del gol a Felleca. In avvio di ripresa ecco la veemente reazione del GhiviBorgo.

Al 52’ ci pensa l’altro capitano di giornata, Bartolini, ad accorciare il parziale con un potente tiro dal limite dell’area. Gli ospiti cestinano una grossa chance per siglare la rimonta con Felleca, poco freddo nel calciare da una posizione decisamente favorevole.

Puntualmente si materializza la più famosa regola non scritta del calcio, “goal sbagliato gol subito”. Sul successivo capovolgimento di fronte, infatti, il Lentigione riporta a due le reti di distanza con un tentativo da fuori area di Martino deviato fortuitamente da un difensore ospite che mette fuori causa Pagnini.

Nel prossimo turno il GhiviBorgo cercherà di ottenere un pronto riscatto al “Delle Terme” nel primo derby stagionale contro il Real Forte Querceta. Per i versiliesi si tratterà del debutto in campionato, visto che il match con il Rimini, previsto per oggi, è stato rinviato a metà ottobre a causa della positività al Covid-19 di sei calciatori romagnoli.