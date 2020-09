Sport



Gp Apuane, Agnello e Terrasi verso Vittorio Veneto

venerdì, 25 settembre 2020, 16:06

Grande attesa in casa GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde per gli imminenti campionati italiani assoluti su pista. A Vittorio Veneto, a causa delle restrizioni dovute al COVID19, il settore mezzofondo, con una serie di gare ridotte, esibirà i propri maggiori talenti nazionali, che si contenderanno il titolo di campione nazionale. Due saranno gli interpreti che il sodalizio garfagnino schiererà in questa rassegna: Vincenzo Agnello e Alessio Terrasi. I due talenti siciliani gareggeranno nella gara dei diecimila metri su pista, dove Agnello è dato in una condizione particolarmente brillante, con la speranza di ottime prove da parte di entrambi gli interpreti. Non sarà della contesa Paolo Turroni, che per una manciata di secondi non è riuscito a raggiungere il tempo minimo a garantire la partecipazione.