Sport



Idea Pieroni, argento tricolore a Grosseto

sabato, 19 settembre 2020, 20:09

Argento tricolore per Idea Pieroni in quel di Grosseto ai campionati italiani di categoria. La giovane filecchiese, classe 2002, ha gareggiato questo pomeriggio con la maglia della Virtus Lucca raggiungendo la misura di 1,81 metri, mancando per soli due centimetri l'oro. Una gara che l'ha riportata su misure più consone alle sue capacità, nonostante alcuni problemi tecnici non le hanno permesso di raggiungere il suo massimo potenziale: senza dubbio c'è stato un gran miglioramento rispetto alle competizioni precedenti, dimostrando carattere e grinta in pedana.



V. P.