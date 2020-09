Sport



Il Ciocco, dal 1974 un evento tira l’altro: appuntamenti d’elite e super-partner

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:40

Il tempo corre, il count down si fa sempre più stretto: i Campionati Assoluti XCO, l’evento di punta delle ruote grasse in Italia in quest’annata priva di Coppe del Mondo e Mondiali, sono ormai vicinissimi.



Un grande evento, dal 18 al 20 settembre, nell’affascinante tenuta del Ciocco in Garfagnana, anticipato dall’appuntamento giovanile il 12 e 13 settembre, due chicche che vanno a braccetto.



Il Ciocco: proprio dove è scoccata la scintilla per il primo Campionato del Mondo mtb disputato in Europa (1991), ed ecco la scintilla che accende il primo Campionato Italiano e-mtb insieme alla grintosa sfida degli élite, under23, junior e master.



Un atteso appuntamento ospitato da un bike park che sta crescendo a vista d’occhio, con un’organizzazione che non pensa solo alla parte “tecnica” della mtb, ma anche a tutto quel “contorno” che consente agli amanti del pedale off road di vivere giornate indimenticabili con gli amici o la famiglia in totale libertà.



La tenuta privata del Ciocco, in Toscana, garantisce oltre a strutture e sentieri anche ospitalità su misura, dall’hotel esclusivo alle proposte alberghiere di fascia media, ma anche gli chalet addirittura a lato pista dove i bikers possono vivere l’after-mtb in libertà.



E a proposito di pista, quella che assegnerà i titoli XCO, Mirko Celestino dopo essere sceso di sella affrontando un paio di volte i 4,2 km commenta: “Qui al Ciocco è bellissimo, avremo gare ad alto livello, i percorsi qui sono adatti sia ai professionisti che alle famiglie, c’è una grande area dove si potrebbe sviluppare di tutto, ci sono le potenzialità di creare un sistema turistico che possa coinvolgere anche i più piccoli. Il Bike Park è un’ottima idea. Con passione e fantasia si possono creare altri bellissimi percorsi immersi nel verde del Ciocco”.

Il terreno di gara del Campionato Italiano è il più vario e completo possibile. Dallo sterrato al prato, dal single track alla mulattiera, dal sottobosco al rock garden, dal brecciolino alla roccia, dai sassi mossi al terreno compatto. La scelta della configurazione del mezzo sarà fondamentale per gli atleti che puntano in alto.



Il Ciocco negli anni ha ospitato grandi eventi di ogni genere, dai Giochi senza Frontiere del ’74 alle due tappe del Giro d’Italia nel ‘74 e ’75; dal 1976 si svolge l’ormai famoso Rally del Ciocco, nel ’77 ha ospitato il Campionato Mondiale di scacchi conteso dai due giganti sovietici Viktor Korčnoj e Tigran Petrosjan, poi ancora tappe del Giro d’Italia, set per riprese cinematografiche e dopo il “Mondiale ‘91” riecco la mtb con una dieci giorni dell’off road alla massima potenza, dopo la Coppa del Mondo e l’Europeo Trial dello scorso anno.



Ad un grande evento si abbinano anche partner importanti. Per questo in occasione del “festival” dei Campionati Italiani ci sarà la presenza, tra gli altri, di Scott, Alè, Volchem ed Élite.

Scott nel fuoristrada è un marchio di primo piano. Dopo mesi di incertezze, si riprende a correre e il marchio Scott torna nel luogo che più gli si addice: il campo gara. Il mondo XC è da sempre nel dna di Scott grazie anche all’otto volte campione del mondo Nino Schurter, rider dello Scott Sram MTB Racing Team e dominatore incontrastato della disciplina. “La strategia di Scott Italia mira a un posizionamento chiaro e ben definito nel mercato MTB. Partendo da questo presupposto oggi, come mai, dicono i vertici dell’azienda, ci sentiamo in dovere di prenderci delle responsabilità e di scendere in prima linea a supporto del movimento mountain bike italiano. Lo faremo, come sempre, nel nostro stile e senza nessun compromesso. #NOSHORTCUTS”.



Alè, marchio di prestigio nel mondo dell’abbigliamento, veste tanti campioni e tanti “Club”. “Abbiamo deciso di affiancare questo importante evento perché combacia con i nostri valori di azienda sportiva” dice Alessia Piccolo, AD del brand Alé specializzato nel ciclismo su strada, “in particolare siamo entusiasti di allontanarci dalla strada quando si tratta dei più giovani, perché possano pedalare in sicurezza lontani dai motori praticando sport all'aria aperta.” Da sempre infatti il brand veneto supporta e promuove il ciclismo anche tra i ragazzi, i campionati XCO e di e-bike sono sicuramente la perfetta situazione in cui essere presenti.



Volchem, invece, è tra i primi produttori in Italia di integratori alimentari autorizzati dal Ministero della Salute, con un codice di controllo della qualità conforme ai criteri più avanzati in tema di sicurezza alimentare. La gamma di prodotti comprende tutti i nutrienti essenziali di una alimentazione equilibrata: vitamine, proteine, aminoacidi, carboidrati, grassi e sali minerali. Tra i prodotti Volchem spicca Isodrink, indicato nella preparazione di bibite energetiche isotoniche per reintegrare rapidamente ed efficacemente i sali perduti, consentendo un pronto recupero.



Un tempo gli appuntamenti imperdibili si segnavano in agenda, ora è tempo di “alert”: sabato 12 e domenica 13 settembre Campionati Italiani giovanili, dal 18 al 20 settembre gli Assoluti XCO per agonisti ed amatori.



Toscana, Lucca, Garfagnana, Barga e Ciocco la direttrice da seguire.

Info: www.cioccobike.it