Il Premio Rally Automobile Club Lucca entra nella fase decisiva: dopo il "Ciocco" i leader sono Emanuele Danesi e Alessio Pellegrini

venerdì, 4 settembre 2020, 11:12

E' atteso alla sua fase decisiva, il Premio Rally Automobile Club Lucca. La serie promossa dall'istituzione automobilistica lucchese, espressione di un impegno che - da quindici edizioni - viene vissuto al fianco dei praticanti del motorsport, è pronta a confermare l'elevata competitività del palcoscenico rallistico regionale. Programmazione che, dopo il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio del 22 agosto, ha delineato una situazione di classifica che vede - a due settimane dal Rally di Casciana Terme - Emanuele Danesi al comando tra i piloti. Una leadership, quella del pilota pistoiese, concretizzata grazie al primato di classe conquistato al volante della Ford Fiesta Rally 4 sulle strade di Mediavalle e Garfagnana, con Enzo Oliani - anch'egli primatista nella versione valida per la Coppa Rally di Zona su Fiat Seicento - in seconda posizione distanziato da sole quattro lunghezze. In terza posizione, a sette punti dal vertice, Luca Padovani. Sul sedile sinistro della Peugeot 106, il pilota ha centrato il successo nella classe N2 regolando, nella classifica provvisoria, la leadership del confronto femminile Luciana Bandini. Per la pilota lucchese, protagonista nel contesto valido per il Campionato Italiano Rally, la presenza sulle strade del "Ciocco" su Renault Clio Williams è valsa il primato di classe A7 ed una sola lunghezza di ritardo dalla terza piazza. Una condizione che, in vista della seconda metà della programmazione, alimenta ambiziose prospettive da podio.

Tra i copiloti, a primeggiare è Alessio Pellegrini. Quattro, i punti di vantaggio del copilota - impegnato al "Ciocco Tricolore" sul sedile destro della Citroen Saxo e secondo classificato di classe N2 - sul primo inseguitore Andrea Sarti, compartecipe della performance valsa ad Emanuele Danesi la vittoria nella "R2B". A seguire, in terza piazza, Mirko Piazzini. Per il copilota di Enzo Oliani, la partecipazione al contesto regionale è valso un podio che - seppur provvisorio - lo inserisce di diritto tra gli accreditati alla vittoria finale.

Tra gli Under 25, prosegue il proprio ambizioso percorso Christopher Lucchesi, protagonista nel contesto "tricolore" su Peugeot 208, quarto classificato in una classe R2B ricca di quei contenuti garantiti dal confronto valido per il Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici. Tra i copiloti, il primato Under 25 spetta a Tania Bernardi, costretta alla resa sulle strade del Ciocco affrontate su Suzuki Swift ma ancora leader. Nella classifica femminile, ad affiancare Luciana Bandini - leader tra i piloti - è Cinzia Maddaleni, codriver primatista nel confronto "rosa" grazie al successo conquistato nella classe N2, su Peugeot 106. Una condizione che la pone al comando pur con quattro sole lunghezze di vantaggio sull'inseguitrice Manuela Milli.