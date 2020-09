Sport



Il River Pieve si aggiudica un derby equilibrato all’ultimo tuffo

domenica, 20 settembre 2020, 19:24

di simone pierotti

1-0

RIVER PIEVE: Tonarelli, Ramacciotti, Filippi, Byaze, Riccomini, Petretti (30’ s.t. Leshi), Satti, Cecchini, Ceceri, Giusti (30’ s.t. Giuliani), Rocchiccioli (94’ s.t. Michelini) A disp.: Discini, Fontana, Burgalassi, Fanani, Morelli, Ferri All.: Micchi

CASTELNUOVO: Pili, Pieroni, Inglese, Biagioni L, Biagioni R, Bacci, Galletti (24’ s.t. Morelli), Marganti, Galloni (45’ s.t. Bertucci), Piacentini (38’ s.t. Casci), Micchi (24’ s.t. El Hadoui) A disp.: Farioli, Telloli, Tortelli, Lucchesini, Valiensi All.: Biggeri

Arbitro: Alessio De Marco di Lucca

Marcatore: 49’ s.t. Ceceri

Note: al 49’ s.t. espulso dalla panchina l’allenatore Biggeri; ammoniti Biagioni L, Galletti, Giusti

Piazza al Serchio: Quando ormai le squadre e il pubblico stavano attendendo solamente il triplice fischio finale, è arrivata la zampata del centravanti Ceceri a regalare al River Pieve la prima vittoria stagionale nella sfida di andata di Coppa Italia contro il Castelnuovo. Questione di secondi che fa esultare i biancorossi di Pieve Fosciana e lasciano un po' di amaro in bocca agli ospiti che, nella ripresa, avevano contenuto bene gli avversari e si erano resi più intraprendenti, dopo un primo tempo di marca locale. Appuntamento al 4 ottobre per il match di ritorno: il passaggio del turno è ancora da giocare.

Curiosità oggi al “Nobili” di Piazza al Serchio per la “prima” ufficiale dopo la lunga sosta, soprattutto per capire quanto e come le novità regolamentari imposte dal covid condizioneranno questa stagione. Immagini e pratiche inedite per il calcio dilettantistico ma tutto è filato liscio, grazie all’impegno e al rispetto delle regole delle squadre e del pubblico.

Inizio di gara sul filo dell’equilibrio, con una fase di studio che si prolunga. La difesa del Castelnuovo si dimostra molto attenta e lascia poco agli attaccanti locali. La prima conclusione arriva al 20’ con una girata di Satti respinta da Pili. Al 30’ replica Piacentini con un diagonale velleitario dalla posizione angolata, la palla sfila a lato. Al 31’ gran conclusione di Cecchini da fuori area, Pili blocca centralmente. Primo tempo che, nonostante una leggera prevalenza del River Pieve, non si sblocca.

Seconda parte del match che vede crescere gli ospiti che provano ad inserirsi negli spazi che si aprono. Al 9’ tiro dai 40 metri di Piacentini, l’attento Tonarelli blocca in due tempi. Al 18’ conclusione da manuale di Galloni in girata che ancora Tonarelli respinge. Al 28’ contropiede con El Hadoui che calcia dal limite un pallone velenoso che l’estremo difensore respinge a lato. Il River Pieve prova ad alzare il proprio baricentro nel finale ma non trova varchi: solo sul filo di lana trova il varco con Ceceri che si inserisce in area e da pochi passi devia in rete.