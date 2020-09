Nuovo calendario in seconda: subito Gallicano-Pontecosi

Altri articoli in Sport

venerdì, 25 settembre 2020, 16:13

Ritorno su terra per Paolo Andreucci al Rally Adriatico, per difendere la leadership in classifica. Dopo la sentenza d'appello post San Marino Rally, il pilota garfagnino si presenta a Cingoli, con i colori della Scuderia Peletto Racing Team, affiancato da Francesco Pinelli

venerdì, 25 settembre 2020, 16:06

Grande attesa in casa GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde per gli imminenti campionati italiani assoluti su pista. A Vittorio Veneto, a causa delle restrizioni dovute al COVID19, il settore mezzofondo, con una serie di gare ridotte, esibirà i propri maggiori talenti nazionali, che si contenderanno il titolo di campione...

venerdì, 25 settembre 2020, 14:23

Una settimana fa si celebrava il primo titolo tricolore di E-mtb, conquistato da Marco Aurelio Fontana, oggi siamo a fare un veloce bilancio di quello che è successo al Ciocco nei due weekend passati

venerdì, 25 settembre 2020, 08:42

Cancellata per mancanza di spazi nel calendario il consueto vernissage stagionale costituita dalla Coppa Italia, il GhivizzanoBorgo è pronto a debuttare in quello che sarà il sesto campionato consecutivo in Serie D

mercoledì, 23 settembre 2020, 12:46

A distanza di un mese, dopo quella doccia fredda a San Marino, giustizia è stata fatta per Paolo Andreucci e Francesco Pinelli, che erano stati esclusi dalla classifica del San Marino Rally per presunta irregolarità nella loro Citroën C3 R5

domenica, 20 settembre 2020, 22:07

Un guizzo del sempreverde bomber massese Ceccarelli regala un successo importante ai Diavoli Neri Gorfigliano nell’atteso derby contro il Vagli, in quello che è stato il primo assaggio di un triangolare completato dal Molazzana