Parte la preparazione del Castelnuovo con la “benedizione” della società e dell’amministrazione

giovedì, 3 settembre 2020, 08:12

di simone pierotti

Come da tradizione, la società, insieme all’amministrazione comunale, ha salutato, allo stadio “Alessio Nardini”, l’inizio ufficiale della preparazione del Castelnuovo, anche se i gialloblu, a dire il vero … sudavano già da alcuni giorni. Un gruppo giovane ma con un buon carico di esperienza, e composto esclusivamente da elementi locali, se si eccettua l’attaccante Galloni; un allenatore di Castelnuovo, Michele Biggeri che, come ha affermato in conferenza, considera questa squadra la sua Serie A. “Nella vita quotidiana faccio l’elettricista” – ha commentato con umiltà – “allenare il Castelnuovo per me rappresenta il massimo. Chi mi conosce sa che non mi piace arrivare secondo, sa quello che deve fare, ma adesso è il momento di lavorare e di preparare una nuova seduta di allenamento”.

Queste le parole d’ordine del suo mister, uno che lascia poco spazio alle parole ma crede solo nel lavoro e nel rapporto umano, per un Castelnuovo che è ripartito in un momento particolare, difficile per tutti. “Essere qua a parlare di calcio rappresenta una fortuna – ha esordito il presidente Dino Dini – dopo tanti mesi di paura e incertezza. La strada per ritrovare completamente la normalità non è ancora terminata e noi, prima di pensare agli aspetti agonistici, non stiamo tralasciando nulla al caso nell’applicare tutti i protocolli previsti dalle normative covid-19, per la sicurezza dei nostri giocatori e di tutti i nostri tesserati. Siamo qua, tutti insieme, a salutare l’inizio della stagione per la quale, sono convinto, abbiamo allestito una squadra giovane ma compatta e vogliosa di onorare questa gloriosa e storica maglia”.

Insieme a Dini, era presente un po' tutto l’entourage societario gialloblu: il direttore generale Franco Pedreschi, il direttore sportivo Simone Vanni, il responsabile del settore giovanile Paolo Lenzi, il responsabile della Scuola Calcio Alvaro Pieroni, i consiglieri Fabio Turri, Silvano Lombardi, Andrea Baiocchi nella duplice veste di consigliere societario e presidente dell’Associazione Commercianti, i dirigenti Pierpaolo Pucci, Gabriele Vanni, e diversi collaboratori che, in questi giorni, si stanno particolarmente impegnando nell’applicazione e nel rispetto delle normative per la sicurezza da covid-19.

Il primo cittadino Andrea Tagliasacchi ha portato il saluto dell’amministrazione comunale insieme al delegato allo sport Carlo Biagioni. “Castelnuovo è una comunità unita e coesa, e lo ha dimostrato in questi mesi difficili. Sappiate che tiene molto alla sua squadra, per cui sentitevi onorati di indossare questa maglia e di poter regalare momenti di gioia la domenica”.