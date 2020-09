Sport



Punto Coppa seconda categoria: Barga vince il derby, Corsagna impatta col Fornoli

domenica, 27 settembre 2020, 19:02

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si sono disputate le due sfide, nella nostra zona, valevoli per la seconda giornata della Coppa Toscana di seconda categoria. Riposavano delle sette squadre nostrane New Team, Gallicano e Borgo a Mozzano visto che le squadre sono raggruppate in triangolari.

Partiamo da Barga-Pontecosi conclusasi 2-0 (auto-gol di Gennaro al 22' e gol di Harc al 64'). Assenti Shehu, Fabrizio Marchi e Cristian Iacomini per i padroni di casa mentre Diego Marigliani, Lunardi, Salotti, De Vivo, Bechelli e l'acciaccato Cavilli per i gialloblù.

È finita in parità (1-1), invece, la sfida fra Corsagna e Fornoli. Ha aperto le marcature Zhyrukha al 7' per gli ospiti ed ha pareggiato i conti Mazzei al 38' per i locali. Non presenti Pellegrini e Pieri per i locali mentre molti gli assenti per il Fornoli.