Punto Coppa seconda categoria: New Team fermato dal Pontecosi, Gallicano super in rimonta

domenica, 20 settembre 2020, 19:48

di lorenzo fiori

Dopo più di sei mesi di stop siamo, finalmente, tornati a giocare partite ufficiali di calcio dilettantistico con tutte le misure del caso e cercando di rispettare al meglio il protocollo FIGC anti-Covid.

Delle sette squadre nostrane del girone C di seconda categoria quest'oggi, in Coppa Toscana, ne sono scese in campo cinque visto che, essendo gironi da tre compagini, Barga e Fornoli riposavano.

Iniziamo dal derby Pontecosi-New Team caratterizzato da una bella cornice di pubblico. 1-1 il finale con vantaggio ospite firmato Morelli al 39' a cui ha risposto il capitano gialloblù Lorenzo Marigliani, al 65', siglando un rigore.

Rigore che ha causato l'espulsione di Magazzini per aver bloccato Morotti diretto in porta. Assenti Riccardo Martini Adami, De Vivo, Lunardi, Diego Marigliani, Salotti e l'acciaccato Biggeri per i padroni di casa mentre Davide Landucci, Frigeri, Bruno, Vanni e Wurach per gli uomini di mister Antonio Landucci.

Continuiamo con la sfida fra due squadre big come Gallicano e Corsagna conclusasi 3-2.

Ha aperto le marcature, per i locali, Taddei al 15'. A seguire ribaltano la partita gli ospiti con Castelli al 40' e Papera al 43' ma non è finita qui perché gli uomini di mister Salotti con Alfredini al 47' e Taddei al 90' si portano l'intera "posta in palio". Non presenti per il Corsagna Bertoncini, Mazzei e Vetrani.

Pareggio esterno, invece, per il Borgo a Mozzano: 1-1 sul terreno del quotato Atletico Lucca. Vantaggio ospite con Federico Amidei al 55' sugli sviluppi di un corner mentre pareggio realizzato da bomber Segnalini su rigore al 71'. Borgo a Mozzano che era privo di Crea, Donatelli e Daniele Fede.