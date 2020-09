Seconda categoria: nuovo girone da 14 squadre con cinque novità e tre retrocessioni

Altri articoli in Sport

venerdì, 11 settembre 2020, 14:10

Domani e domenica inizia la kermesse del cross country al Ciocco Bike Circle. Domani prove del tracciato, domenica gare in successione dalle 8.30 alle 16. Intanto si pensa alla tre giorni del week-end successivo con i big del cross country. Il Ciocco: nel DNA sport, divertimento e turismo.

venerdì, 11 settembre 2020, 07:38

Un nuovo innesto nella rosa a disposizione di Michele Biggeri: oggi il Castelnuovo ha presentato il nuovo acquisto, Gherardo Lucchesini, giovane classe 2000, un jolly offensivo capace di coprire tutti i ruoli dalla tre quarti in avanti

giovedì, 10 settembre 2020, 16:56

A stretto giro di posta dall’ufficialità riguardo agli accoppiamento dei primi turni delle rispettive coppe regionali, la Lega nazionale dilettanti toscana ha reso note le composizioni dei tornei di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria per la stagione 2020-2021

giovedì, 10 settembre 2020, 12:08

Ritorno in Sicilia per Paolo Andreucci ed Anna Andreussi in occasione della 104esima edizione della Targa Florio, terza prova del Campionato Italiano Rally. Anche in questa gara, così come al Ciocco, il duo pluricampione italiano rally sarà al via della gara a bordo della Peugeot 208 Rally 4 di FPF...

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:40

Il tempo corre, il count down si fa sempre più stretto: i Campionati Assoluti XCO, l’evento di punta delle ruote grasse in Italia in quest’annata priva di Coppe del Mondo e Mondiali, sono ormai vicinissimi

mercoledì, 9 settembre 2020, 09:49

Il portacolori della scuderia Movisport pronto a "tuffarsi" nell'agonismo del quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally, in programma nell'intera giornata di sabato sulle strade della provincia di Palermo