Serie D, GhiviBorgo inserito nel girone tosco-emiliano

mercoledì, 16 settembre 2020, 15:37

di michele masotti

Sarà una Serie D versione 2020-2021 all’insegna delle novità per il GhivizzanoBorgo di mister Rino Lavezzini. Contrariamente a quanto ventilato alcune settimane fa, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso, per il secondo anno di fila, di separare le 16 sedici formazioni toscane in due differenti tornei. I “colchoneros” della Media Valle sono stati inseriti, assieme ad Aglianese, Pro Livorno, Prato, Real Forte Querceta e Seravezza, nel girone D che comprende 12 formazioni tra emiliane e romagnole. Il club del neo presidente Alessandro Remaschi sarà attesa da molte sfide inedite, alcune delle quali ricche di fascino come i confronti con Rimini, Forlì e Fiorenzuola, entità che in tempi più o meno recenti hanno militato con una certa continuità nelle categorie professionistiche.

Dalla sua il GhiviBorgo avrà la fortuna di essere guidato da un tecnico emiliano come Lavezzini, che ben conosce le neo rivali dei biancorossi. Ad oggi, paiono partire in prima fila per giocarsi l’accesso al calcio professionistico Aglianese, il Prato di Francesco Tavano, Rimini e Fiorenzuola senza dimenticare un outsider di lusso come il Seravezza Pozzi allenato da Walter Vangioni. Per la cronaca, la stagione, che ha visto l’annullamento della Coppa Italia, comincerà domenica 27 settembre. Entro il fine settimana dovrebbe essere pubblicato il calendario dei nove gironi

Serie D girone D: Aglianese, Bagnolese, Correggese, Corticella, Fiorenzuola, Forlì, GhivizzanoBorgo, Lentigione, Marignanese, Mezzolara, Prato, Pro Livorno, Progresso, Real Forte Querceta, Rimini, Sammaurese, Sasso Marconi e Seravezza.