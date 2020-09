Sport



Serie D, si avvicina il debutto in campionato per il GhivizzanoBorgo

venerdì, 25 settembre 2020, 08:42

di michele masotti

Cancellata per mancanza di spazi nel calendario il consueto vernissage stagionale costituita dalla Coppa Italia, il GhivizzanoBorgo è pronto a debuttare in quello che sarà il sesto campionato consecutivo in Serie D. Un girone tosco-emiliano quasi tutto da scoprire per i “colchoneros” della Media Valle chiamati ad affrontare dodici sfide inedite, alcune delle quali contro compagini dal grande blasone. Un campionato da affrontare con la rosa più giovane di tutto questo girone D; l’età media a disposizione del navigato tecnico Lavezzini indica 19,6 anni di media. L’obiettivo della società, oltre a quello di mantenere ancora una volta la categoria, consiste nel lanciare verso il calcio professionistico, come accaduto con una certa frequenza recentemente, prospetti interessanti.

Confermati gli over Pagnini, sarà lui portiere titolare, Bartolini, Felleca come gli under Simoni, Pazzaglia, Viti e Nottoli, alla quarta stagione consecutiva in biancorosso, il direttore sportivo ha puntellato la rosa, dopo i precedenti innesti dei vari Santeramo, Cianci, Balloni, Brunozzi, Poviani e Polacchi, con altri due giovani terzini Piccardi e Segantini, rispettivamente provenienti da Sangiovannese e Scandicci. Il calendario non ha riservato al GhiviBorgo un debutto semplice: i biancorossi saranno di scena domenica 27 settembre sul terreno di gioco dei reggiani del Lentigione, una delle possibili outsider di questo torneo. Alla seconda giornata sarà già tempo di derby quando il Real Forte Querceta salirà al “Delle Terme” di Bagni di Lucca. Per i versiliesi si tratterà del debutto stagionale poiché il loro match contro il Rimini, in programma questa domenica, non si disputerà a causa della positività al Covid-19 riscontrata in sei calciatori romagnoli.

Rosa GhivizzanoBorgo 2020-2021

Portieri: Jacopo Pagnini e Stefano Coco (2003)

Difensori: Salvatore Santeramo, Flavio Cianci, Federico Balloni (2000), Antonio Pazzaglia (2001), Andrea Poggesi (2002), Segantini Ruggero (2001), Simone Simoni (2001) e Francesco Piccardi (2000)

Centrocampisti: Daniele Bartolini, Alberto Muscas, Andrea Brunozzi (2001), Saverio Viti (2001), Angelo Polacchi (2001) e Matteo Puviani (2002)

Attaccanti: Edoardo Nottoli (1999), Francesco Felleca, Luca Andreotti Edoardo Belluomini (2003)

Staff Tecnico:

Allenatore: Rino Lavezzini

Allenatore in seconda: Gianluca Billi

Preparatore Atletico: Lorenzo Monticelli

Preparatore dei Portieri: Giovanni Capoccia

Massaggiatore: Lorenzo Lunardi

Medico Sociale: Riccardo Malfatti

Direttore sportivo: Luca Pacitto

Team Manager: Rodolfo Maracci

Magazziniere: Marco Berlingacci