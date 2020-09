Sport



Tennis, debutto con successo per Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia

martedì, 15 settembre 2020, 08:23

di michele masotti

Convincente affermazione al primo turno per Jasmine Poalini nell’edizione numero 77 degli Internazionali d’Italia cominciati proprio questa mattina, nel desolante scenario delle porte chiuse a causa delle normative anti Covid-19. La tennista di Bagni di Lucca, entrata nel tabellone principale grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori, ha superato con un netto 62 6-3 la lettone Anastasija Sevastova, numero 46 delle classiche mondiali. Punti pesanti per l’allieva di Renzo Furlan visto che il torneo capitolino fa parte della schiera Premier Five, ossia quelle competizioni inferiori per prize money e punti soltanto ai quattro del Grand Slam e del Master di fine anno.

Al secondo Paolini dovrà affrontare la numero del seeding Simona Halep che, dopo aver saltato gli Us Open, inizia in quel di Roma l’avvicinamento al terzo ed ultimo slam di questo particolare stagione, ovvero il Roland Garros. Come nella partita, infatti, l’atleta termale avrà l’onore di giocare sul campo Centrale. Singolare l’andamento della frazione inaugurale con le due contendenti che si rubano in serie il servizio. L’ottavo game è quello buono per chiudere sul 6-2 in favore della tennista azzurra. Modalità che si ripetono anche nel secondo quando Jasmine Paolini attua lo strappo decisivo nel settimo game per poi chiudere la contesa sul 6-3 con una chirurgica palla corta.